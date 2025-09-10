Άννα Βίσση: Σε λίγες μέρες οι δύο μεγάλες συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η Άννα Βίσση ετοιμάζεται να ανέβει για δεύτερη χρονιά στη σκηνή του Παναθηναϊκού Σταδίου για δύο συναυλίες-ορόσημο, με τις οποίες γιορτάζει μισό αιώνα αδιάλειπτης πορείας στη δισκογραφία. Το ιστορικό Καλλιμάρμαρο θα γεμίσει με χιλιάδες φίλους της τραγουδίστριας, οι οποίοι ανυπομονούν να παρακολουθήσουν από κοντά αυτή τη μεγάλη μουσική γιορτή.

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε προτού φτάσετε το Καλλιμάρμαρο

Για να απολαύσετε χωρίς προβλήματα τη βραδιά, είναι χρήσιμο να έχετε υπόψη σας ορισμένες πρακτικές πληροφορίες.

Ημερομηνίες και ώρες : Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου . Οι πόρτες του σταδίου αναμένεται να ανοίξουν στις 17:00 , ενώ οι συναυλίες έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις 21:00 .

: Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν το . Οι πόρτες του σταδίου αναμένεται να ανοίξουν στις , ενώ οι συναυλίες έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις . Πρόσβαση στον χώρο : Λόγω της κεντρικής του τοποθεσίας, συνιστάται η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Το Παναθηναϊκό Στάδιο βρίσκεται κοντά στους σταθμούς του Μετρό «Σύνταγμα» και «Ευαγγελισμός», ενώ εξυπηρετείται και από πολλές γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ.

: Λόγω της κεντρικής του τοποθεσίας, συνιστάται η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Το Παναθηναϊκό Στάδιο βρίσκεται κοντά στους σταθμούς του Μετρό «Σύνταγμα» και «Ευαγγελισμός», ενώ εξυπηρετείται και από πολλές γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ. Είσοδος και κανόνες: Η έγκαιρη προσέλευση είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί ο συνωστισμός. Για λόγους ασφαλείας, δεν επιτρέπονται η είσοδος με γυάλινα μπουκάλια, τρόφιμα και ποτά από το εξωτερικό, καθώς και με επαγγελματικό φωτογραφικό εξοπλισμό.

Η επίσημη ανακοίνωση για τις συναυλίες τις Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο:

Η Άννα Βίσση επιστρέφει στο Καλλιμάρμαρο για δύο συναυλίες που αναμένεται να είναι εξίσου εντυπωσιακές με την περσινή της εμφάνιση. Μετά την περσινή της συναυλία, που παρακολούθησαν 65.000 θεατές, η απόλυτη τραγουδίστρια θα εμφανιστεί ξανά στο Παναθηναϊκό Στάδιο για δύο βραδιές γεμάτες μουσική.

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

Η περσινή συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο άφησε εποχή στα συναυλιακά χρονικά της χώρας. Η Άννα Βίσση, με την ενέργεια και τη φωνή της, ξεσήκωσε το κοινό και χάρισε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και διασκέδαση.

Οι φετινές συναυλίες αναμένεται να είναι εξίσου εντυπωσιακές, με την τραγουδίστρια να ετοιμάζει ένα πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες από την πολυετή καριέρα της. Το Καλλιμάρμαρο, με την ιστορική του σημασία, θα αποτελέσει το ιδανικό σκηνικό για αυτές τις βραδιές.