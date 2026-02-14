Η Δανιέλα Χατζή αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσίες στην ελληνική μουσική σκηνή, φέροντας ένα βαρύ όνομα και μια κληρονομιά που την καθορίζει καλλιτεχνικά. Ως η μικρότερη κόρη του θρυλικού τραγουδοποιού Κώστα Χατζή, η 22χρονη σήμερα τραγουδίστρια έχει καταφέρει να ξεχωρίσει για τη ζεστή φωνή της και το ανεπιτήδευτο ήθος της.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική της ζωή:

Ποια είναι η Δανιέλα Χατζή

Η Δανιέλα είναι το έκτο και τελευταίο παιδί του Κώστα Χατζή από τον δεύτερο γάμο του με τη Γαλλίδα σύζυγό του, Αντωνία Χατζίδη.

Παρά τη διαφορά ηλικίας των 39 ετών με το μεγαλύτερο από τα αδέρφια της, η σχέση της με την οικογένειά της είναι ιδιαίτερα στενή, με τη μητέρα της να αποτελεί τον συνδετικό κρίκο της καθημερινότητάς τους.

Τα πρώτα βήματα στην μουσική και η συνεργασία με τον πατέρα της

Η Δανιέλα Χατζή ξεκίνησε την πορεία της στη μουσική από πολύ μικρή ηλικία, έχοντας ως κύριο δάσκαλο και συνεργάτη τον πατέρα της. Από την παιδική της ηλικία βρισκόταν δίπλα στον Κώστα Χατζή, μαθαίνοντας να ερμηνεύει το ιδιαίτερο ρεπερτόριό του.

Η πρώτη της επαφή με το κοινό ήρθε σε ηλικία μόλις 5 ετών στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, ενώ αργότερα ξεκίνησε συστηματικές σπουδές στο πιάνο και το τραγούδι, αναπτύσσοντας παράλληλα μια ιδιαίτερη δεξιότητα στο όργανο handpan.

Μία από τις πρώτες τηλεοπτικές της εμφανίσεις ήταν το 2013 στην εκπομπή «Στην υγειά μας», όπου τραγούδησε μαζί με τον Κώστα Χατζή το κομμάτι «Κι άλλο παιδί γεννήθηκε απόψε».

Η επαγγελματική της συνεργασία με τον πατέρα της ξεκίνησε επίσημα το 2015, όταν άρχισε να τον συνοδεύει στις συναυλίες του.

Σύμφωνα με την ίδια, η συνύπαρξη στη σκηνή με τον Κώστα Χατζή αποτελεί μεγάλη ευθύνη, καθώς η εμβέλεια της προσωπικότητάς του την ωθεί να προσπαθεί διπλά του για να διαμορφώσει τον δικό της προσωπικό ήχο.

«Τα τραγούδια που θέλω να λέω δεν είναι ένα συγκεκριμένο είδος, είναι αυτά που όταν τα ακούω, αγγίζουν τα συναισθήματά μου! Οι γονείς μου λένε ότι από μωρό, όταν άκουγα τον πατέρα μου να τραγουδάει, έπιανα την τονικότητα. Μεγαλώνοντας τραγουδούσα συνεχώς μέσα στο σπίτι και από τα δώδεκα χρόνια μου ακολουθούσα τον πατέρα μου σχεδόν σε όλες τις συναυλίες του. Ίσως αυτό να με υποκίνησε να αγαπήσω τόσο πολύ το τραγούδι!», έχει δηλώσει η ίδια στην εφημερίδα «Οn time».

Το bullying που έχει δεχτεί για την καταγωγή της

Η Δανιέλα Χατζή έχει μιλήσει ανοιχτά σε συνεντεύξεις της για το bullying και τον ρατσισμό που έχει βιώσει λόγω της τσιγγάνικης καταγωγής της.

Η ίδια έχει δηλώσει ότι είναι ιδιαίτερα περήφανη για την καταγωγή της και το γεγονός ότι είναι τσιγγάνα, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω αυτής.

«Δεν είναι ότι νιώθω τσιγγάνα… είμαι τσιγγάνα! Και για το γεγονός αυτό έχω υποστεί bullying στο σχολείο – και όχι μόνο! Δέχτηκα επίσης και μετά το σχολείο… Μου έλεγαν να μη φανερώνω ότι είμαι τσιγγάνα, γιατί δεν φαίνομαι. Μου έλεγαν να μην πω στη δουλειά μου ότι είμαι τσιγγάνα, γιατί δεν θα προχωρήσω μπροστά στο τραγούδι. Όμως, εγώ είμαι τσιγγάνα, μου αρέσει και είμαι υπερήφανη γι’ αυτό», έχει εξομολογηθεί η 22χρονη Δανιέλα Χατζή.