Δανάη Μπάρκα: Ξεφάντωσε μαζί με τη Νόνη Δούνια σε εστιατόριο στη Σύρο – Ο ξέφρενος χορός τους (vid)

Μία άκρως διασκεδαστική βραδιά πέρασαν η Δανάη Μπάρκα και η Νόνη Δούνια στη Σύρο. Οι δύο γυναίκες, μετά από το μπάνιο τους στη θάλασσα, επισκέφτηκαν ένα εστιατόριο, όπου το δείπνο τους κατέληξε σε ένα ξέφρενο πάρτι.

Η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο στο TikTok την Κυριακή 24 Αυγούστου, στο οποίο οι δύο τους φαίνονται να χορεύουν ξέφρενα με τα μαγιό και τα παρεό τους. Σε κάποιο σημείο του βίντεο, ο χορός τους παρέσυρε και άλλες γυναίκες, δημιουργώντας μια άκρως κεφάτη ατμόσφαιρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Δανάη Μπάρκα: «Έλουσε» τη Βίκυ Σταυροπούλου με νερό μπροστά στον κόσμο – «Με νευριάζεις!»

Η παρουσιάστρια έγραψε στο βίντεο: «Για μία βουτιά και ένα φαΐ σε εστιατόριο θα πάμε, τι μπορεί να συμβεί;».

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Δανάη Μπάρκα πρόσθεσε: «Όποιος/α ταυτίζεται να σηκώσει χέρι. Νόνη, επόμενος προορισμός;».

Η ανάρτηση της ηθοποιού και παρουσιάστριας συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες views μέσα σε λίγες ώρες, με τους διαδικτυακούς της φίλους να την αποθεώνουν στα σχόλια για το κέφι και την ενέργειά της.

Δείτε το βίντεο: