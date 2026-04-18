Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο άτομα για διατάραξη της οικογενειακής τάξης με ψευδή δήλωση πατρότητας

Για ψευδή δήλωση στοιχείων της οικογενειακής κατάστασης μεταξύ γονέα και παιδιού συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας-Χορτιάτη, δύο άτομα. Πρόκειται για έναν 48χρονο Έλληνα και μία 20χρονη αλλοδαπή, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διατάραξη της οικογενειακής τάξης και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τον περασμένο Μάρτιο, ο 48χρονος, φέρεται να ήρθε, μέσω τρίτου ατόμου, σε επαφή με την 20χρονη οκτώ μηνών εγκυμονούσα και ακολούθως σύναψαν Σύμφωνο Συμβίωσης. Πριν λίγες μέρες γεννήθηκε το παιδί και δηλώθηκε ως τέκνο των ανωτέρω, ενώ την επόμενη ημέρα στις 15 Απριλίου, λύθηκε το εν λόγω Σύμφωνο Συμβίωσης.

Χθες, μετά τη χορήγηση εξιτηρίου από την κλινική, οι προαναφερόμενοι αποχώρησαν προς διαφορετικές κατευθύνσεις με διαφορετικά αυτοκίνητα, εκ των οποίων στο ένα ο 48χρονος μαζί με το βρέφος, ενώ στην πορεία επιβίβασε στο όχημα και βρεφονηπιοκόμο, που είχε προσλάβει για την φροντίδα του παιδιού. Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.