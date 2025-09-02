Δανάη Μπάρκα: Έγινε ξανά νονά στη Σέριφο και αποκάλυψε το όνομα του βαφτισιμιού της (pics)

Γεμάτη από χαρά και συγκίνηση, η Δανάη Μπάρκα πρόσθεσε έναν ακόμα ρόλο στη ζωή της, αυτόν της νονάς. Τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός βάπτισε τον γιο δύο καλών της φίλων σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό στη Σέριφο, χαρίζοντας στον μικρό το όνομα «Έρως».

Η ίδια η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε τη χαρμόσυνη είδηση με τους ακολούθους της, δημοσιεύοντας μια σειρά από φωτογραφίες από τη βάπτιση. Σε αυτές, φαίνεται να κρατάει στην αγκαλιά της τον νεοφώτιστο, ενώ το πρόσωπό της λάμπει από ευτυχία.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, έγραψε ένα τρυφερό κείμενο, εκφράζοντας την αγάπη της για τον μικρό: «Ο Σεπτέμβρης μπήκε με τον πιο όμορφο τρόπο. Νονά στο νησί, στο παιδί των φίλων μου που όλα τα καλοκαίρια είναι συνώνυμα με τ’ ονομά τους. Με φίλους, με οικογένεια, με μαγιό μέσα απ τα ρούχα, με οργάνωση μιας εβδομάδας, με έναν τρελό μπαμπά και μια κούκλα μαμά.

Και τ’όνομα αυτού… Έρως. Στον Άγιο Σωστή, την αγαπημένη μου παραλία που όταν την πρώτο αντίκρισα έπαθα τρέλα. Έρωτας με την πρώτη ματιά το νησί, έρωτας ο μπέμπης, έρωτας όλα!

Ένα ηλιοβασίλεμα στο νησί μας. Νονοί και ένωση για πάντα. Οι φίλοι είναι ιεροί γιατί επιλέγουμε την οικογένεια που θα έχουμε για πάντα. Έρως μου, πάντα εδώ» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα: