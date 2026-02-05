Χρήστος Μάστορας: «Δεν έχω συνέλθει πλήρως» – Ταλαιπωρημένος στην πρώτη του ανάρτηση μετά την περιπέτεια υγείας

Ο Χρήστος Μάστορας τις τελευταίες ημέρες ταλαιπωρείται με ένα θέμα υγείας, με αποτέλεσμα να ακυρώσει κάποιες από τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής το βράδυ της Πέμπτης, (05/02) ανέβασε ένα βίντεο στα social media, στο οποίο φαίνεται αρκετά ταλαιπωρημένος, αποκαλύπτοντας ότι δεν έχει συνέλθει ακόμη πλήρως.

«Αγαπημένα μου φιλαράκια, όπως πιθανόν να έχετε μάθει, είμαι λίγο άρρωστος αυτές τις μέρες. Ακόμα δεν έχω συνέλθει πλήρως, αλλά εξίσου άρρωστο είναι και αυτό που θα κυκλοφορήσει τη Δευτέρα, στο YouTube, με τον τίτλο «Μαργαρίτα». Είναι το πρώτο κεφάλαιο – βιντεοκλίπ, από μία ταινία μεσαίου μήκους που ετοιμάζω εδώ και πολύ καιρό, της οποίας το σενάριο έχω γράψει εγώ και φυσικά θα τη σκηνοθετήσω κιόλας, διότι είμαι μεγάλο ψώνιο. Είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό που συμβαίνει και ανυπομονώ να δείτε τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς» ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο βίντεο που μοιράστηκε ο Χρήστος Μάστορας στα Instagram Stories του.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Τρίτης (03/02) ο Χρήστος Μάστορας έδωσε το “παρών” στη φιλανθρωπική συναυλία “Care is Love”.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης ήταν προγραμματισμένο να τραγουδήσει σε μία ειδική εκδήλωση στο νυχτερινό κέντρο NOX, μαζί με τον Αντώνη Ρέμο και τη Δέσποινα Βανδή, με σκοπό τη στήριξη της Στέγης Θηλέων Άγιος Αλέξανδρος και άλλων επιλεγμένων φιλανθρωπικών οργανισμών. Η πρωτοβουλία ανήκει στη μαθήτρια της Α’ Λυκείου, Εύα Κοτταρίδη.

Ωστόσο, ο Χρήστος Μάστορας βρισκόταν στο σπίτι του με ίωση και υψηλό πυρετό, γεγονός που τον κράτησε αναγκαστικά μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.