Πένθος στο κόσμο της ναυσιπλοΐας: Πέθανε ο καπετάν Γιάννης, ιδιοκτήτης του θρυλικού «Σκοπελίτη»

Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε ο κόσμος των Κυκλάδων στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Ιωάννη Σκοπελίτη, γνωστού σε όλους ως «καπετάν Γιάννη», ιδιοκτήτη του ιστορικού πλοίου «Σκοπελίτης».

Σύμφωνα με το cycladeslive.gr, o καπετάν Γιάννης συνέδεσε το όνομά του με τη θαλάσσια συγκοινωνία των νησιών, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες και συμβάλλοντας καθοριστικά στην καθημερινή σύνδεση των τοπικών κοινωνιών.

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Το πλοίο «Σκοπελίτης» δεν ήταν απλώς ένα μέσο μεταφοράς, αλλά ένα σύμβολο για τις Κυκλάδες και αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των νησιωτών.

Η είδηση της απώλειάς του σκόρπισε συγκίνηση στην τοπική κοινωνία, με πολλούς να τον αποχαιρετούν ως έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με αφοσίωση τη θάλασσα και τον τόπο του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ένωσης Ξενοδόχων Αμοργού:

“Η Ένωση Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Δωματίων Αμοργού εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του αγαπητού συμπολίτη μας, Ιωάννη Σκοπελίτη.

Σε ένδειξη πένθους και σεβασμού προς τη μνήμη του εκλιπόντος και την οικογένειά του, ανακοινώνουμε ότι το αποψινό γλέντι στα Κατάπολα, που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Αμοργιανού Φεστιβάλ, ακυρώνεται.”