Χρήστος Δάντης: Ξανά στο νοσοκομείο – Η ανάρτηση της συντρόφου του

Ο τραγουδιστής χειρουργήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, έπειτα από κάταγμα στο χέρι

Ο Χρήστος Δάντης βρέθηκε και πάλι στο νοσοκομείο, με τη σύντροφό του να ανακοινώνει την είδηση μέσω social media. Τον Φεβρουάριο είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση εξαιτίας κατάγματος στο χέρι του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν και αρχικά σχεδίαζε να επιστρέψει σύντομα στις εμφανίσεις του, η αποκατάσταση αποδείχθηκε πιο χρονοβόρα από ό,τι υπολόγιζε, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να ακυρώσει τις προγραμματισμένες του εμφανίσεις.

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου, η Ασημίνα Χατζηανδρέου ανήρτησε στο TikTok βίντεο από το νοσοκομείο. Στο πλάνο δεν εμφανίζεται ο Χρήστος Δάντης, ενώ εκείνη κάθεται δίπλα στο κρεβάτι του, με μουσική υπόκρουση το τραγούδι του καλλιτέχνη «Μια απ’ τα ίδια». Το βίντεο συνόδευσαν πολλά σχόλια χρηστών που έσπευσαν να του ευχηθούν περαστικά.