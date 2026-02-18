Χρήστος Δάντης: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο – «Με χειρούργησαν και μου έδωσαν πίσω το χέρι μου»

Μία σοβαρή περιπέτεια υγείας πέρασε πριν από λίγες ημέρες ο Χρήστος Δάντης, καθώς το βράδυ της Πέμπτης υπέστη ατύχημα στο χέρι και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Όπως έγραφε το DEBATER, ο γνωστός καλλιτέχνης αναγκάστηκε να προχωρήσει στην ακύρωση προγραμματισμένων εμφανίσεών του, ενώ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Τη δυσάρεστη είδηση είχε γνωστοποιήσει αρχικά η σύντροφός του, Ασημίνα Χατζηανδρέου.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (18.02.2026), ο τραγουδιστής προχώρησε στην πρώτη του δημόσια ανάρτηση μετά την περιπέτεια της υγείας του. Μέσα από το μήνυμά του ευχαρίστησε τον θεράποντα ιατρό του και ενημέρωσε το κοινό του πως επιστρέφει στη σκηνή την Παρασκευή.

«Όταν θυμάμαι σε ποια κατάσταση μπήκα στην Ευρωκλινική Αθηνών το βράδυ της Πέμπτης, με το χέρι σχεδόν διαλυμένο και σκέφτομαι πόσο γρήγορα θα ανέβω ξανά στη σκηνή την Παρασκευή που έρχεται… μόνο ευγνωμοσύνη μπορώ να νιώσω.

Το “τεράστιο ευχαριστώ” ανήκει στον χειρουργό Γιώργο Μάζη και σε όλο το επιτελείο του, αν και είναι λίγο μπροστά σε αυτό που έκαναν για μένα.

Με χειρούργησαν και μου “έδωσαν” πίσω το χέρι μου και τη δυνατότητα να επιστρέψω εκεί που ανήκω: στη σκηνή!

Ευχαριστώ από καρδιάς», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ανάρτησή του συγκέντρωσε χιλιάδες likes και δεκάδες ευχές για ταχεία ανάρρωση από φίλους, θαυμαστές και συναδέλφους του από τον καλλιτεχνικό χώρο, μεταξύ των οποίων ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Χάρης Βαρθακούρης, η Ιουλία Καλλιμάνη, ο Ηλίας Βρεττός, η Ευρυδίκη και ο Πέτρος Ίμβριος.