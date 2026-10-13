Χριστίνα Παππά: «Η μητέρα μου είναι χειριστικός άνθρωπος» – Η σχέση με τον γιο της και η απάντηση για έναν νέο έρωτα

Η Χριστίνα Παππά βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha, όπου μίλησε για την προσωπική της ζωή, την οικογένειά της, αλλά και τον “θόρυβο” που προκάλεσαν πρόσφατες δηλώσεις της. Η ηθοποιός και επιχειρηματίας αναφέρθηκε με πολλή αγάπη στην εγγονή της, εξηγώντας πόσο έχει αλλάξει την καθημερινότητά της και πόση χαρά έχει φέρει στη ζωή της.

Στη συνέχεια, η Χριστίνα Παππά έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στον γιο της, Δημήτρη, καθώς και στη σύντροφό του, Άννα Μπεζάν, αποκαλύπτοντας πως ο γιος της τής ζήτησε συγκινημένος συγγνώμη όταν έγινε για πρώτη φορά πατέρας. Χαρακτηριστικά είπε: “Είμαι γιαγιά, τιμή μου και καμάρι μου. Νιώθω έρωτα. Μου δίνει ζωή, μου δίνει ενέργεια. Παίζουμε απίστευτα. Παίζω νομίζω πιο πολύ εγώ από τη μικρή, αλλά είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο διότι όταν έγινα μαμά ήμουν πολύ μικρούλα, 16 χρονών, οπότε ίσως να μην το έζησα με τέτοια πείρα που έχω πια τώρα”.

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“Ναι, έχουμε πολύ ωραία σχέση με τον γιο μου και την Άννα, εννοείται. Είμαστε μια οικογένεια. Σε όλες τις οικογένειες υπάρχουν καλές στιγμές και κακές στιγμές. Και εμείς έχουμε τις κακές μας στιγμές, αλλά όλα με όταν υπάρχει αγάπη, όλα φτιάχνουν. Εμένα ο γιος μου μου ζήτησε συγγνώμη και μου λέει “Μαμά”, όταν έγινε μπαμπάς, μου λέει “Μαμά, σου ζητάω συγγνώμη για ό,τι σου έχω κάνει”. Όταν γίνεις γονιός, καταλαβαίνεις”, ανέφερε αρχικά η Χριστίνα Παππά.

“Εγώ πιστεύω ότι πια έχω μεγαλώσει για έναν έρωτα. Στη ζωή αυτή ποτέ μη λες ποτέ, αλλά είναι κάτι που δεν με ενδιαφέρει καθόλου και δεν με αγγίζει καθόλου» απάντησε για το ενδεχόμενο ενός νέου έρωτα. Στενοχωρήθηκα με το χαμό αυτού του ανθρώπου, του σπουδαίου καλλιτέχνη που έφυγε άδικα. Εγώ ανέφερα ότι πριν από 15 ολόκληρα χρόνια είχα πάει στον παθολόγο. Έκανα δύο ραντεβού, δεν μου άρεσε και δεν ξαναπάτησα. Τώρα πέσανε όλοι επάνω μου λες και σιγά τι είπα και σιγά το έγκλημά μου που είχα πάει πριν από δεκαπέντε χρόνια και που να φανταστώ την εξέλιξη”, είπε στη συνέχεια η Χριστίνα Παππά.

“Την κυρία τη συγκεκριμένη δεν την ήξερα, δεν ήξερα καν. Πρώτη φορά άκουσα το όνομά της. Με τη μητέρα μου έχω μια ιδιαίτερη σχέση. Όχι, την αγαπώ, τη λατρεύω. Είναι χειριστικός άνθρωπος. Τι να κάνουμε; Ορισμένοι άνθρωποι είναι χειριστικοί. Είναι φορές που λέω ότι η μητέρα μου θέλω να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο, αλλά η καρδιά μου χτυπάει σαν τρελή. Εδώ δηλαδή κάνω τα πάντα, τα πάντα για τη μαμά μου. Μια ζωή μόνο εμένα έχει, οπότε μια ζωή και εγώ για τη μαμά μου τρέχω”, είπε κλείνοντας η Χριστίνα Παππά.