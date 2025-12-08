Χριστίνα Παππά: Η αλήθεια για το αν παντρεύεται μετά την πρόταση γάμου στις Φιλιππίνες

Μια φωτογραφία από έναν ρομαντικό αρραβώνα ήταν αρκετή για να «ντύσει» τη Χριστίνα Παππά νύφη στα μάτια των followers της, προτού η αποκάλυψη ενός στενού της φίλου βάλει τέλος στις φήμες. Μια και μόνο ανάρτηση στο Instagram ήταν αρκετή για να βάλει φωτιά στα σενάρια και να προκαλέσει «κύμα» συγχαρητηρίων στην ηθοποιό και επιχειρηματία, Χριστίνα Παππά.

Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στις μαγευτικές Φιλιππίνες, η ίδια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες που απεικόνιζαν μια άκρως ρομαντική πρόταση γάμου.

Το ειδυλλιακό σκηνικό, η συγκινητική στιγμή και η απουσία ξεκάθαρης διευκρίνισης από την πλευρά της επιχειρηματία πυροδότησαν άμεσα την υπόθεση ότι η Χριστίνα Παππά αρραβωνιάστηκε!

Οι διαδικτυακοί της ακόλουθοι έσπευσαν να της στείλουν τις θερμότερες ευχές τους, πεπεισμένοι πως η φωτογραφία αφορούσε εκείνη, ενώ η σιωπή της ηθοποιού απλώς ενίσχυε το όλο μυστήριο γύρω από την προσωπική της ζωή και έναν επικείμενο γάμο.

Η αλήθεια για την πρόταση γάμου

Το τοπίο, ωστόσο, ξεκαθάρισε ο στενός της φίλος και δημοσιογράφος, Νίκος Γεωργιάδης, σε δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».

«Ήταν ένα σκηνικό που είχαν στήσει ένα ζευγάρι Φιλιππινέζων. Εκείνη το βρήκε πάρα πολύ χαριτωμένο να κάνει αυτή την ανάρτηση, χωρίς να πιστεύει ότι θα ασχοληθεί κανείς και θα το πάρει στα σοβαρά, γιατί όπως ξέρετε είχε πει ότι δεν έχει καμία σχέση με το φλερτ. Δεν υπάρχει τίποτα στη ζωή της, αλλά η αλήθεια είναι ότι και εγώ άμα δεν την ήξερα τόσο καλά όσο την ξέρω, θα την είχα πατήσει. Καταλαβαίνω γιατί μπερδεύτηκε ο κόσμος με όλο αυτό που έγραψε», απάντησε ο δημοσιογράφος.

