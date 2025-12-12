Χριστίνα Μπόμπα – Σάκης Τανιμανίδης: Στόλισαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους (pic)

Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς μπαίνουν ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα, καθώς ετοιμάζονται να περάσουν τις γιορτές μαζί με τις κόρες τους και τους δικούς τους ανθρώπους. Το αγαπημένο ζευγάρι, που συχνά μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκάλυψε φέτος το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεσπόζει στο σαλόνι του σπιτιού τους.

Όπως φάνηκε από την ανάρτηση της Χριστίνας Μπόμπα, η επιλογή τους ήταν ένα κλασικό, ψηλό πράσινο δέντρο, το οποίο διακόσμησαν με μια εκλεπτυσμένη χρωματική παλέτα.

Κυρίαρχα ήταν τα κόκκινα στολίδια και οι φιόγκοι, μια λεπτομέρεια που προσδίδει έναν ταυτόχρονα παραδοσιακό αλλά και άκρως σύγχρονο τόνο, διαφοροποιώντας το από τις συνηθισμένες, πιο πολύχρωμες εκδοχές.

Δεδομένου του φημισμένου γούστου και της αισθητικής του ζευγαριού, το χριστουγεννιάτικο δέντρο τους αποτελεί πραγματικά ένα έργο τέχνης, που δημιουργεί την ιδανική ζεστή ατμόσφαιρα για τις επερχόμενες οικογενειακές τους στιγμές.

«Christmas mode ON», έγραψε η influencer στο insta story που δημοσίευσε.

Η ανάρτηση της Χριστίνας Μπόμπα στο Instagram: