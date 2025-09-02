Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Χριστίνα Μαραγκόζη: Συγκινεί για τα 11 χρόνια από τον θάνατο του Αντώνη Βαρδή – «Τα συναισθήματα πάντα ίδια»

Οι σπάνιες φωτογραφίες που δημοσίευσε η τραγουδίστρια

Χριστίνα Μαραγκόζη: Συγκινεί για τα 11 χρόνια από τον θάνατο του Αντώνη Βαρδή – «Τα συναισθήματα πάντα ίδια»
NDPPHOTO / NDP PHOTO
DEBATER NEWSROOM

Έντεκα χρόνια συμπληρώνονται από τον θάνατο του Αντώνη Βαρδή, ενός από τους σπουδαιότερους συνθέτες και τραγουδιστές που ανέδειξε η χώρα μας. Ανάμεσα σε αυτούς που τον τίμησαν είναι και η Χριστίνα Μαραγκόζη, η οποία διατηρούσε μια βαθιά και μακροχρόνια φιλία με τον αείμνηστο καλλιτέχνη.

Σε μια λιτή, αλλά γεμάτη συναίσθημα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Χριστίνα Μαραγκόζη μοιράστηκε με τους ακολούθους της σπάνιες φωτογραφίες του Αντώνη Βαρδή, συνοδεύοντάς την με λίγα λόγια που φανερώνουν το κενό που άφησε πίσω του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«11… τα χρόνια περνάνε…οι αναμνήσεις ξεθωριάζουν το ίδιο και οι φωτογραφίες… τα συναισθήματα πάντα ίδια…», έγραψε η αγαπημένη τραγουδίστρια στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Χριστίνας Μαραγκόζη:

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Grand Hotel: Ποιος είναι ο Διονύσης Παναγόπουλος που θα υποδυθεί ο Παναγιώτης Μπουγιούρης;
Χωρίς κατηγορία

Grand Hotel: Ποιος είναι ο Διονύσης Παναγόπουλος που θα υποδυθεί ο Παναγιώτης Μπουγιούρης;

Ο δεύτερος κύκλος της αγαπημένης σειράς «GRAND HOTEL» έρχεται γεμάτος εκπλήξεις, ανατροπές και ένα νέο πρόσωπο που αναμένεται να αναστατώσει τις ζωές των ηρώων. Στο προσωπικό του πολυτελούς ξενοδοχείου προστίθεται ο Διονύσης Παναγόπουλος, ένας νέος, γοητευτικός μαιτρ, τον οποίο υποδύεται ο ταλαντούχος Παναγιώτης Μπουγιούρης. Από την πρώτη στιγμή, ο νέος μαιτρ αναπτύσσει έντονα συναισθήματα για […]