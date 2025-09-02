Χριστίνα Μαραγκόζη: Συγκινεί για τα 11 χρόνια από τον θάνατο του Αντώνη Βαρδή – «Τα συναισθήματα πάντα ίδια»

Έντεκα χρόνια συμπληρώνονται από τον θάνατο του Αντώνη Βαρδή, ενός από τους σπουδαιότερους συνθέτες και τραγουδιστές που ανέδειξε η χώρα μας. Ανάμεσα σε αυτούς που τον τίμησαν είναι και η Χριστίνα Μαραγκόζη, η οποία διατηρούσε μια βαθιά και μακροχρόνια φιλία με τον αείμνηστο καλλιτέχνη.

Σε μια λιτή, αλλά γεμάτη συναίσθημα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Χριστίνα Μαραγκόζη μοιράστηκε με τους ακολούθους της σπάνιες φωτογραφίες του Αντώνη Βαρδή, συνοδεύοντάς την με λίγα λόγια που φανερώνουν το κενό που άφησε πίσω του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«11… τα χρόνια περνάνε…οι αναμνήσεις ξεθωριάζουν το ίδιο και οι φωτογραφίες… τα συναισθήματα πάντα ίδια…», έγραψε η αγαπημένη τραγουδίστρια στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Χριστίνας Μαραγκόζη: