Χαρά Παππά: «Ο κορονοϊός έχει προσβάλει το νευρικό μου σύστημα – Δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι»

Στην κάμερα της εκπομπής του «Breakfast@Star» μίλησε η Χαρά Παππά, η οποία έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο GNTM. Η content creator και μοντέλο μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε την αποχώρησή της από το ριάλιτι, τη μάχη που δίνει με ένα χρόνιο πρόβλημα υγείας, αλλά και τη σχέση της με τον Στέφανο Τσαγκαράκη.

«Όσο ήμουν μέσα στο σπίτι του GNTM, θυμάμαι θετικά πράγματα. Όταν βγήκα μετά ήρθαν τα αρνητικά συναισθήματα. Δεν άντεχα την άδικη κριτική, ειδικά όταν κάποιος με έβριζε χωρίς λόγο, έστελναν άσχημα μηνύματα ακόμη και στους γονείς μου», ανέφερε αρχικά η Χαρά Παππά.

Και πρόσθεσε: «Δεν άντεχαν την προσωπική ζωή μου και ήθελαν να με βρίσουν για να νιώσουν καλά. Δεν μπορώ να θυμηθώ την περίοδο που είχα κατάθλιψη και αυτό είναι πολύ καλό. Πήρα πολλά θετικά μηνύματα από κορίτσια μετά την ανάρτηση που έκανα για την κατάθλιψη».

«Ο δρόμος για την υγεία μου είναι ακόμη κάτι που το βαδίζω… Ο Covid μου έχει προσβάλει το νευρικό μου σύστημα, το οποίο είναι χρόνιο και δεν ξέρω αν ποτέ βρεθεί λύση. Έφτασα στο σημείο να μην μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι για να πάω στην κουζίνα και, να πάρω ένα ποτήρι νερό. Έτρεξα σε πάρα πολλούς γιατρούς και με έδιωχναν ότι δεν έχω κάτι. Έφευγα κλαμένη», εξομολογήθηκε ακόμη.

«Με τον σύντροφό μου είμαστε μαζί 4 χρόνια, είναι τέλεια. Θα ήθελα να παντρευτώ τον Στέφανο, δε μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτόν», δήλωσε η Χαρά Παππά για την σχέση της με τον Στέφανο Τσαγκαράκη.