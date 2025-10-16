Άβα Γαλανοπούλου: Ξανά στο θεατρικό σανίδι μετά από 6 χρόνια – Σε ποια παράσταση θα πρωταγωνιστεί

Μετά από μια εξαετή αποχή από το θεατρικό σανίδι, η Άβα Γαλανοπούλου επιστρέφει δυναμικά. Η αγαπημένη ηθοποιός, που την είχαμε δει τελευταία φορά στην παράσταση «Happy Birthday Ελλάς» στο Θέατρο Αθηνά το 2019, κάνει το πολυαναμενόμενο come-back της σε μια κωμωδία που αναμένεται να συζητηθεί.

Από τις 4 Δεκεμβρίου, η Άβα Γαλανοπούλου θα πρωταγωνιστήσει στη νέα θεατρική παραγωγή του Χάρη Ρώμα, με τίτλο «Η Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα!», η οποία θα ανέβει στη σκηνή του Θεάτρου Coronet. Η επιστροφή της ηθοποιού με έναν πρωταγωνιστικό ρόλο, σε συνεργασία μάλιστα με τον καταξιωμένο Χάρη Ρώμα, αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θεατρικά γεγονότα της σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλευρό της Άβας Γαλανοπούλου και του Χάρη Ρώμα, ένας θίασος από γνωστά και αγαπημένα ονόματα του ελληνικού θεάτρου.

Συγκεκριμένα, το καστ της παράστασης «Η Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα!» απαρτίζουν οι: Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Γιώργος Αμούτζας, Κατερίνα Νικολοπούλου, Αλέξανδρος Θεοδωρόπουλος.