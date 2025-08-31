Άρης Σοϊλέδης – Το βιογραφικό του παίκτη του “Exathlon”

Ο Άρης Σοϊλέδης μετά από την συμμετοχή του στο Survivor και έχοντας άμεση σχέση με τον αθλητισμό από πολύ μικρή ηλικία, μπήκε πολύ δυναμικά στο Exathlon. Ο πρώην ποδοσφαιριστής δέχθηκε την πρόταση που του έγινε για να συμμετάσχει στο παιχνίδι έχοντας ως μοναδικό στόχο να καταφέρει να βγάλει εκτός παιχνιδιού τους αντιπάλους του και να γίνει ο μεγάλος νικητής.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή του:

Η καταγωγή και η ηλικία του

Η καταγωγή του είναι από Θήβα, ενώ όσον αφορά την ημερομηνία της γέννησής του είναι 8 Φεβρουαρίου του 1991 και είναι 34 ετών.

Η ενασχόληση με το ποδόσφαιρο

Από μικρή ηλικία ο Άρης Σοϊλέδης ασχολούνταν με τον αθλητισμό και είχε δείξει ότι έχει κλίση στο ποδόσφαιρο. Αρχικά έκανε το ντεμπούτο του στον Ολυμπιακό σε ηλικία 17 ετών και στη συνέχεια ακολούθησαν κι άλλες προτάσεις. Στην πορεία αγωνίστηκε με τις φανέλες των Ο.Φ.Η, Λεβαδειακού, Δόξας Δράμας, Νίκης Βόλου, Ομόνοιας Λευκωσίας, Μποτοσάνι κι άλλες. Παράλληλα αγωνίστηκε από το 2010 έως και το 2012 με τις μικρές Εθνικές Ελλάδας (Κ17, Κ19, Κ21).

Η σχέση με την Ελένη Χατζίδου

Γενικότερα ο Άρης Σοϊλέδης έχει απασχολήσει τα ΜΜΕ με την προσωπική του ζωή, καθώς είχε σχέσεις με διάσημες κυρίες της ελληνικής showbiz. Το 2015 έκανε σχέση με την Ελένη Χατζίδου, με το περιβάλλον τους να μιλά για ένα πολύ ερωτευμένο και ταιριαστό ζευγάρι. Αν και πολλοί ήταν εκείνοι που περίμεναν ότι θα ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας, τελικά χώρισαν 2 χρόνια αργότερα τραβώντας οριστικά χωριστούς δρόμους.

Η σχέση με την Μαρία Αντωνά

Από το 2017 ο Άρης Σοϊλέδης ήταν σε σχέση με την Μαρία Αντωνά, με το ζευγάρι να είναι ιδιαίτερα διαχυτικό και να μιλά με λόγια αγάπης ο ένας για τον άλλον με κάθε ευκαιρία. Μάλιστα, ο πρώην ποδοσφαιριστής της έκανε και πρόταση γάμου, με τον γάμο τους ωστόσο να καθυστερεί περισσότερο από όσο είχαν υπολογίσει εκείνοι αρχικά. Είχαν ξεκινήσει ήδη ετοιμασίες, ενώ είχαν δηλώσει ότι κουμπάροι τους θα ήταν ο Κώστας Φραγκολιάς με την τότε σύντροφό του, Δώρα και η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου.

Φήμες ήθελαν το ζευγάρι να μην περνάει την καλύτερη περίοδό του, με τα σενάρια χωρισμού να είναι πολλά. Τελικά τα σενάρια επιβεβαιώθηκαν καθώς αποφάσισαν να χωρίσουν οριστικά, ενώ άμεσα η Μαρία Αντωνά έφυγε από το σπίτι του Άρη Σοϊλέδη και μετακόμισε σε δικό της. Ο ίδιος μετά από λίγο χρονικό διάστημα συνέχισε την ζωή του και δηλώνει πιο ερωτευμένος από ποτέ.

Η σχέση με την Μαριλίνα Κυπαρίσση

Μετά τον χωρισμό από την Μαρία Αντωνά ο Άρης Σοϊλέδης στο πρόσωπο της Μαριλίνας Κυπαρίσση έχει βρει τον άνθρωπό του, με το ζευγάρι να είναι πιο ευτυχισμένο από ποτέ. Ο ένας στηρίζει τον άλλον σε κάθε βήμα του, ενώ φροντίζουν πάντα ανεξάρτητα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους να περνάνε πολύ χρόνο μαζί. Η σχέση τους φαίνεται ότι όσο περνάει ο καιρός δυναμώνει όλο και περισσότερο, ενώ η χημεία τους είναι ένα στοιχείο που τους έχει ενώσει.

Η συμμετοχή στο Survivor

Γενικότερα ο Άρης Σοϊλέδης δεν διστάζει να δοκιμάζεται σε νέα πρότζεκτ, γι αυτό και τον έχουμε παρακολουθήσει επανειλημμένως στην τηλεόραση. Αρχικά το 2022 αποφάσισε να συμμετάσχει στο Survivor, με την πορεία του να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Η πολύ καλή φυσική του κατάσταση σε συνδυασμό με την ευστοχία του τον έκαναν να φτάσει μέχρι τον μεγάλο τελικό, έχοντας απέναντί του τον Στάθη Σχίζα. Ωστόσο,τελικά δεν κατάφερε να αποσπάσει περισσότερες ψήφους κι έτσι κατέκτησε την δεύτερη θέση.

Η συμμετοχή στο Exathlon

Αναμφίβολα αποτελεί έναν από τους πιο καλούς και ανταγωνιστικούς παίκτες που πέρασαν από το πιο διάσημο παιχνίδι επιβίωσης, για αυτό και αποτέλεσε έκπληξη το γεγονός ότι δεν συμμετείχε και στο Survivor All Star. Ωστόσο, μετά από πρόταση που δέχθηκε συμφώνησε να συμμετάσχει στο EXATHLON, το πιο ανταγωνιστικό παιχνίδι που έχει προβληθεί στην ελληνική τηλεόραση. Ο Άρης Σοϊλέδης προετοιμάστηκε πολύ καλά προκειμένου να καταφέρει να φτάσει μέχρι τον μεγάλο τελικό και γιατί όχι να μην είναι ο μεγάλος νικητής.