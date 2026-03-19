Anyier Anei: Ποιο είναι το top model από το Ναϊρόμπι που πρωταγωνιστεί δίπλα στην Angelina Jolie

Η Anyier Anei δεν είναι απλώς ένα ακόμα πρόσωπο στις διεθνείς πασαρέλες· είναι η ζωντανή απόδειξη ότι τα όνειρα δεν γνωρίζουν σύνορα, αρκεί να έχεις το θάρρος να αφήσεις πίσω σου την ασφάλεια του προδιαγεγραμμένου.

Η ιστορία της, που ξεκινά από το Ναϊρόμπι και φτάνει μέχρι την κορυφή της παγκόσμιας μόδας και του κινηματογράφου, ξεδιπλώνεται πλέον στη μεγάλη οθόνη μέσα από την ταινία «Couture» της Alice Winocour, όπου η Anyier Anei πραγματοποιεί το εντυπωσιακό της ντεμπούτο δίπλα στην Angelina Jolie.

Ποιο είναι το top model που πρωταγωνιστεί δίπλα στην Angelina Jolie

Μεγαλώνοντας στην Κένυα, η Anyier Anei ζούσε σε ένα περιβάλλον όπου η μόδα φάνταζε ως ένας μακρινός, σχεδόν απαγορευμένος κόσμος.

Η μητέρα της ψιθύριζε ιστορίες για την Alek Wek, το τοπ μόντελ που άνοιξε τους δρόμους για τις Αφρικανές γυναίκες, όμως ο πατέρας της είχε άλλα σχέδια.

Για εκείνον, η επιτυχία μεταφραζόταν σε ακαδημαϊκές σπουδές. Όταν η Anyier Anei κέρδισε υποτροφία για τη Φαρμακευτική Σχολή του USIU-Africa –μία από τις μόλις 50 θέσεις ανάμεσα σε 4.000 υποψηφίους– το μέλλον της έδειχνε τακτοποιημένο.

Όμως, στα 18 της, πήρε τη μεγάλη απόφαση και με το πρόσχημα σεμιναρίων στο Παρίσι, έστειλε το βιογραφικό της σε ευρωπαϊκά πρακτορεία.

Η Donatella Versace ήταν η πρώτη που διέκρινε τη μοναδική της αύρα, κλείνοντάς την για ένα show στο Μιλάνο. Από εκείνη τη στιγμή, η Anyier Anei δεν κοίταξε ποτέ πίσω.

Συνεργασίες με οίκους όπως οι Miu Miu, Gucci, Saint Laurent, Valentino και Fendi ακολούθησαν, μετατρέποντάς την σε ένα από τα πιο περιζήτητα πρόσωπα της βιομηχανίας.

Couture – Μια ταινία εμπνευσμένη από την ζωή της

Η νέα ταινία «Couture», είναι μια βαθιά προσωπική αφήγηση που δανείζεται στοιχεία από την ίδια τη ζωή της Anyier Anei. Η ηρωίδα που υποδύεται, η Ada, είναι μια γυναίκα που παλεύει να βρει τη θέση της σε έναν απαιτητικό και συχνά σκληρό κόσμο, αφήνοντας πίσω της μια ζωή που άλλοι σχεδίασαν για εκείνη.

«Ο ρόλος της Ada αντικατοπτρίζει τη δική μου ζωή, αλλά και τη ζωή τόσων Αφρικανών γυναικών που κυνηγούν κάτι μεγαλύτερο», έχει εξομολογηθεί η ίδια.

Η εμπειρία της στα γυρίσματα δίπλα στην Angelina Jolie ήταν ένα σχολείο υποκριτικής, καθώς η εμβληματική ηθποιός λειτούργησε ως έμπνευση για την Anyier.

Όπως έχει δηλώσει και το ίδιο το μοντέλο, η Angelina Jolie την δίδαξε ότι στην υποκριτική –όπως και στη ζωή– «το λιγότερο είναι συχνά περισσότερο».

Ένα από τα πιο ισχυρά στοιχεία της ταινίας είναι η χρήση των γλωσσών Σουαχίλι και Ντίνκα. Η Alice Winocour έδωσε στην Anyier Anei την ελευθερία να μιλήσει στις γλώσσες των προγόνων της, κάτι εξαιρετικά σπάνιο για τον mainstream κινηματογράφο.

Για την Anei, αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα: «Είναι σημαντικό οι νεότερες γενιές να βλέπουν τον εαυτό τους στη μεγάλη οθόνη και να νιώθουν ότι εκπροσωπούνται μέσα από τις δικές τους γλώσσες».

Λίγα λόγια για την ταινία

Στον έντονα φορτισμένο κόσμο του Paris Fashion Week, οι ζωές τριών γυναικών διασταυρώνονται: η Μαξίν (Τζολί), σκηνοθέτιδα στα σαράντα της, ανακαλύπτει ότι έχει καρκίνο του μαστού και επανασυνδέεται απροσδόκητα με έναν γνώριμο συνεργάτη (Γκαρέλ)· η Άντα (Ανέι), ένα νέο πρόσωπο στον χώρο του μόντελινγκ, προσπαθεί να ξεφύγει από ένα προδιαγεγραμμένο μέλλον στο Νότιο Σουδάν· και η Ανζέλ (Ραμφ) είναι μια μακιγιέζ που δουλεύει στη σκιά των πασαρέλων.



Καθώς οι διαδρομές τους ενώνονται, η ταινία φωτίζει τη σιωπηλή αντοχή που κρύβεται πίσω από τη δημόσια εικόνα και τονίζει την απίστευτη αλληλεγγύη που ενώνει αυτές τις γυναίκες, πέρα από επαγγέλματα, κουλτούρες και ηπείρους.

Μέρος των γυρισμάτων της ταινίας πραγματοποιήθηκε στο ατελιέ της Chanel, στην οδό Cambon στο Παρίσι.

Η ταινία «Couture» κυκλοφορεί σήμερα, Πέμπτη 19 Μαρτίου, στους κινηματογράφους από την TFG και αναμένεται να είναι η αρχή μιας νέας, λαμπερής διαδρομής για την Anyier Anei.