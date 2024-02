Η Άντζελα Δημητρίου έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τα μέσα και όχι μόνο το τελευταίο διάστημα. Ο λόγος είναι η ρήξη στη σχέση της ίδιας με την κόρη της, κατά το ταξίδι τους στην Αμερική.

Η Άντζελα Δημητρίου προκειμένου να μην ”πέσει” και ψυχολογικά, έχει επιστρέψει μουσικά στη νυχτερινή Αθήνα, καθώς εμφανίζεται μαζί με τον Δήμο Αναστασιάδη σε γνωστό κέντρο διασκέδασης.

Ωστόσο, η γνωστή τραγουδίστρια φαίνεται πως μπορεί να αντιμετωπίζει προβλήματα και στα επαγγελματικά της σχέδια, αφού χρειάστηκε να ακυρώσει μια προγραμματισμένη τηλεοπτική της εμφάνιση της.

Ο λόγος που ακύρωσε την εμφάνιση

Η Άντζελα Δημητρίου φέτος θα συμμετέχει ξανά στο Just the 2 of Us, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στις 17 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Real Life, η τραγουδίστρια ακύρωσε την εμφάνισή της στη μουσική εκπομπή ”Σπίτι με το Mega” και ο λόγος είναι η συμμετοχή της στο μουσικό σόου του ALPHA.

Αναμένουμε λοιπόν να την δούμε το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου στη μεγάλη πρεμιέρα και επιστροφή του Νίκου Κοκλώνη.

