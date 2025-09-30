Αντώνης Ρέμος: Τα δάκρυα στη σκηνή του Ηρωδείου για τη Μαρινέλλα – “Να στείλουμε όλοι μαζί μια ευχή στο σπίτι της” (βίντεο)

Μια μοναδική συναυλία έδωσε το βράδυ της Δευτέρας 30/9 ο Αντώνης Ρέμος στο Ηρώδειο και μία από τις συγκινητικές στιγμές ήταν όταν αναφέρθηκε στη Μαρινέλλα.

Ο Αντώνης Ρέμος είναι στενός φίλος της σπουδαίας ερμηνεύτριας, που πριν από έναν περίπου χρόνο κατέρρευσε στην ίδια σκηνή. Έκτοτε δίνει μία μεγάλη μάχη στο σπίτι της.

Σε κάποια στιγμής της χθεσινής συναυλίας, ο Αντώνης Ρέμος ερμήνευσε το «Καμιά φορά» της Μαρινέλλας και δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του.

«Αυτή η μεγάλη φωνή πρόλαβε να λάμψει, έστω και για λίγα τραγούδια ακόμα αλλά ήμασταν όλοι εκεί. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνα τα μάτια της. Γύρισε και μου είπε: “Να βγούμε να πούμε ένα τραγούδι δικό μου”», είπε ο καλλιτέχνης.

«Ειλικρινά, είναι από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Να στείλουμε όλοι μαζί μια ευχή στο σπίτι της, εκεί όπου την προσέχει η οικογένειά της και να της στείλουμε την αγάπη μας», ανέφερε ακόμα, πριν αρχίσει να ερμηνεύει το κομμάτι.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Αντώνης Ρέμος μιλώντας στο Πρωινό του ΑΝΤ1 για την καλή του φίλη Μαρινέλλα είχε πει:

«Είναι στην κατάσταση που είναι εδώ και καιρό, δύσκολη αλλά σταθερή κατάσταση. Δεν σου κρύβω ότι τώρα που θα τραγουδήσω στο Ηρώδειο αισθάνομαι ότι θα μου έρθουν όλες εκείνες οι στιγμές που έζησα κοντά της. Ήταν τέτοιος καιρός, ακριβώς ένας χρόνος πέρασε. Δεν ξεπερνιούνται αυτές οι στιγμές. Ήταν ένα κακό όνειρο, δυστυχώς είναι μια κακή αλήθεια. Ευελπιστούμε κάθε μέρα ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της και να επικοινωνήσει με το περιβάλλον. Έστω να την αποχαιρετίσουμε και να είμαστε δίπλα της μια αγκαλιά. Να μας δει και να τη δούμε όπως γνωριζόμαστε χρόνια.

Όλοι εμείς που είμαστε γύρω μας φτάσαμε στο σημείο να πούμε γιατί δεν “έφυγε” εκείνο το μοιραίο βράδυ. Ήταν 5.000 φίλοι της, μια Μαρινέλλα που έβγαινε χωρίς μικρόφωνο, ακαπέλα και στη συνέχεια δύο χορευτές την οδηγούσαν σε μια σκάλα που από πίσω είχε ένα φως. Εκείνη ήταν η στιγμή της αν έπρεπε να φύγει. Δυστυχώς δεν έφυγε. Και λέω δυστυχώς γιατί ούτε έφυγε, ούτε έμεινε. Θα ήταν η απόλυτη στιγμή της μεγαλύτερης Ελληνίδας τραγουδίστριας να φύγει όπως της αξίζει».