Αντώνης Αντωνίου – Νατάσα Ασίκη: «Είμαστε 42 χρόνια μαζί – Δεν θυμόμαστε ακριβώς την ημέρα που γνωριστήκαμε»

Για τη σχέση τους που αριθμεί 42 ολόκληρα χρόνια μίλησαν ο Αντώνης Αντωνίου και η Νατάσα Ασίκη που βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Στούντιο 4» της Νάνσυ Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου.

«Όταν γνωριστήκαμε νομίζαμε θα ήταν μία περιπέτεια και τώρα είμαστε 42 χρόνια μαζί», ανέφεραν οι δύο ηθοποιοί. «Το μόνο ωραίο είναι να συνεργάζονται δύο άνθρωποι που είναι μαζί, γιατί είναι σαν να παίζεις ένα έργο και να το ξαναπαίζεις», πρόσθεσαν αναφερόμενοι στο πως είναι ένα ζευγάρι να συνεργάζεται τόσο χρόνια στο θέατρο και την τηλεόραση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εγώ ως ηθοποιός λέω ότι πολλές φορές είναι φασαριόζικο! Τσακωνόμαστε για αστεία πράγματα. Αντιδρώ μάλλον στον σκηνοθέτη! Ο Αντώνης περιμένει από εμένα να δει αυτό που έχει στο μυαλό του από την πρώτη ανάγνωση, όμως εγώ δεν θέλω ή δεν μπορώ να το κάνω κατευθείαν. Ένας άλλος σκηνοθέτης που δεν θα με ήξερε, θα με άφηνε να μπω στη διαδικασία», ανέφερε η Νατάσα Ασίκη.

«Είμαστε 42 χρόνια μαζί. Δεν θυμόμαστε ακριβώς την ημέρα που γνωριστήκαμε, δεν το κρατήσαμε. Δεν περιμέναμε ότι θα εξελιχθεί σε κάτι τέτοιο. Νομίζαμε πως θα είναι μια γνωριμία, μια περιπέτεια, πολύ ωραία και όσο πάει», είπε από την πλευρά του ο Αντώνης Αντωνίου.

«Όσο περνάνε τα χρόνια, η γκρίνια είναι λιγότερη. Έχεις περισσότερες αντοχές, ο καθένας έχει πάρει τον χώρο του, έχουμε τις σταθερές μας», συμπλήρωσε η Νατάσα Ασίκη.