Αντίνοος Αλμπάνης: «Το σώμα δεν ανήκε πια σε μένα, πονούσε μόνο του» – H συγκλονιστική ανάρτηση για τον καρκίνο
Διαγνώστηκε με λέμφωμα
Με μια λιτή αλλά βαθιά φορτισμένη φράση, ο Αντίνοος Αλμπάνης επέλεξε να μιλήσει για τη δική του δύσκολη μάχη με τον καρκίνο.
«Το σώμα δεν ανήκε πια σε μένα, πονούσε μόνο του», έγραψε ο ηθοποιός, συνοδεύοντας τη δήλωσή του με μια φωτογραφία από την περίοδο της ασθένειάς του, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου.
Η ανάρτηση λειτουργεί ως υπενθύμιση τόσο της μοναξιάς όσο και της εσωτερικής δύναμης που απαιτεί η πορεία ενός ογκολογικού ασθενούς.
Το στιγμιότυπο προκάλεσε άμεσα ένα ισχυρό κύμα συμπαράστασης από το κοινό. Αν και δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αντίνοος Αλμπάνης αναφέρεται δημόσια στο λέμφωμα με το οποίο διαγνώστηκε, κάθε νέα τοποθέτησή του αναδεικνύει μια διαφορετική πτυχή της εμπειρίας της ασθένειας.
