Antigoni: Το «JALLA» στην κορυφή του YouTube – Περισσότερες από 1 εκατ. προβολές σε λίγες μέρες

Το τραγούδι «JALLA» της Antigoni έχει καταφέρει να εντυπωσιάσει το κοινό από τις πρώτες κιόλας ημέρες της κυκλοφορίας του, ξεπερνώντας το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου προβολών στο YouTube. Η φετινή συμμετοχή της Κύπρου στη Eurovision φαίνεται να αποκτά μια δυναμική που την κατατάσσει ήδη ανάμεσα στα φαβορί, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των Eurofans σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση από την εταιρεία της

H εκρηκτική & εντυπωσιακή Antigoni θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision που θα διεξαχθεί στη Βιέννη και έχει ήδη σαρώσει σε όλη την Ευρώπη!

Το «JALLA» συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία, κατακτώντας την κορυφή στο YouTube, καθώς μέχρι στιγμής είναι το video clip με τις περισσότερες προβολές ανάμεσα στις φετινές συμμετοχές της Eurovision, ξεπερνώντας τα 1.2 εκατομμύριο views μέσα σε μόλις λίγες μέρες από την κυκλοφορία του.

Η δυναμική του παρουσία και η άμεση απήχηση στο κοινό αποτυπώνουν τη μεγάλη ανταπόκριση που έχει προκαλέσει, με τους fans να το στηρίζουν μαζικά από την πρώτη στιγμή, χαρίζοντάς του μια από τις πιο εντυπωσιακές ψηφιακές επιδόσεις της φετινής χρονιάς. antigoni / Instagram

Την ίδια ώρα, στο Spotify έχει ήδη ξεπεράσει τα 650 χιλιάδες streams, με ακροατές από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αγγλία, τη Γερμανία, την Αμερική και πολλές ακόμη ευρωπαϊκές χώρες, αποδεικνύοντας πως έχει απήχηση σε όλη την Ευρώπη.

Στο Shazam βρίσκεται στο Νο12 των Viral και συνεχίζει σταθερά την ανοδική του πορεία, ανεβαίνοντας διαρκώς στις προτιμήσεις του κοινού, ενώ στα social media κυριαρχεί με περισσότερες από 8 εκατομμύρια προβολές συνολικά σε TikTok και Instagram, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του παρουσία και τη θερμή στήριξη των Eurofans.

Το “JALLA” δεν είναι απλώς μια συμμετοχή, είναι ήδη φαινόμενο, με εκατοντάδες reaction videos σε YouTube και TikTok να κατακλύζουν το διαδίκτυο, και δημιουργούς περιεχομένου από όλη την Ευρώπη να φωνάζουν με ενθουσιασμό: “JALLA!”

Το κομμάτι έκανε το ντεμπούτο του στο #38 των ελληνικών Spotify charts, ενώ κατέκτησε το #15 στo Apple Music chart στην Ελλάδα.

Η Κύπρος επενδύει φέτος σε μια πρόταση με χαρακτήρα, ρυθμό και παγκόσμια προοπτική και το “JALLA” δείχνει ήδη έτοιμο να γίνει το απόλυτο anthem του διαγωνισμού.

Βέβαια δεν θέλουμε μόνο αυτά, θέλουμε…. “JALLA” !