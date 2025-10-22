Ανθή Βούλγαρη: Ξεσπά για την μεταφορά της Δέσποινας Βανδή με περιπολικό – «Είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά»

Ένα μήνυμα τηλεθεατή στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» αναζοπύρωσε τη συζήτηση για το περιστατικό της Δέσποινας Βανδή στη Χαλκιδική, όπου μεταφέρθηκε με περιπολικό μετά από βλάβη του οχήματός της.

Με αφορμή το θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα, η Ανθή Βούλγαρη διάβασε στον «αέρα» ένα μήνυμα τηλεθεατή που έθεσε με έντονο τρόπο το ζήτημα της διαφορετικής αντιμετώπισης των πολιτών.

Ο τηλεθεατής περιέγραψε τη δική του οδυνηρή εμπειρία, η οποία συνέβη τη Μεγάλη Παρασκευή, εξηγώντας ότι έμεινε λίγο έξω από τα Μέγαρα με τα δύο ανήλικα παιδιά μου και τον σκύλο μου και ότι όταν κάλεσε την αστυνομία του απάντησαν ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί.

«Βλέπετε ότι είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά κι όταν μιλάμε ότι ένα αυτοκίνητο έχει μείνει στη μέση του δρόμου και υπάρχουν δυο μικρά παιδιά, καταλαβαίνετε ότι κι εκεί η αστυνομία θα πρέπει να δράσει, έτσι δεν είναι μέχρι να έρθει η οδική βοήθεια;», ανέφερε αμέσως μετά η Ανθή Βούλγαρη.

«Δεν έδρασαν κακά οι αστυνομικοί. Αν το κάνουν για όλο τον κόσμο, καλώς το κάνουν. Αν το κάνουν μόνο επιλεγμένα για γνωστούς ανθρώπους, δεν είναι σωστό», τόνισε η δημοσιογράφος.

