Δέσποινα Βανδή: Περιπολικό την μετέφερε μετά από πρόβλημα στο αυτοκίνητο όπου επέβαινε (vid)

Ένα σπάνιο βίντεο προβλήθηκε σήμερα το πρωί (21/10) στην εκπομπή «Το Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα, αποκαλύπτοντας μια περιπέτεια της Δέσποινας Βανδή. Η δημοφιλής τραγουδίστρια βρέθηκε να μεταφέρεται με περιπολικό της αστυνομίας, όταν το ΙΧ της ακινητοποιήθηκε.

Η ιστορία εκτυλίχθηκε το πρωί της 8ης Αυγούστου 2025, στη Χαλκιδική, όπου η Δέσποινα Βανδή είχε ταξιδέψει για μια προγραμματισμένη συναυλία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Δέσποινα Βανδή: Οι πρώτες on camera δηλώσεις μετά το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη (vid)

Όπως έγινε γνωστό, το αυτοκίνητο που τη μετέφερε προς το ξενοδοχείο της υπέστη βλάβη –συγκεκριμένα, έπαθε λάστιχο– αφήνοντας την καλλιτέχνιδα στον δρόμο.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και έγκαιρη μετάβασή της στον προορισμό της, ώστε να προετοιμαστεί για τη βραδινή της εμφάνιση, κλήθηκε σε βοήθεια η τοπική αστυνομία.

«Η Δέσποινα Βανδή μπαίνει στο περιπολικό και σαν ταξί, σαν τρένο, σαν λεωφορείο την πάει στο ξενοδοχείο. Δεν έχει συλληφθεί, δεν έχει κάνει τίποτα. Πολίτης για να μπει στο περιπολικό πρέπει να έχει κάνει κάτι ή να τον πάνε για εξακρίβωση στοιχείων. Της ανοίγει την πόρτα σαν να είναι λιμουζίνα ιδιωτική! Της ανοίγει ο αστυνομικός την πόρτα για να μπει μέσα. Αυτό για μένα είναι τεράστιο πρόβλημα κύριε Χρυσοχοΐδη», είπε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Λιάγκας.

Δείτε παρακάτω σχετικό βίντεο: