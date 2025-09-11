Αννίτα Πάνια: Χόρεψε τσιφτετέλι μπροστά στον Νίκο Καρβέλα – Το τραγούδι που του αφιέρωσε (vid)

Η Αννίτα Πάνια και ο Νίκος Καρβέλας, ένα από τα πιο ιδιαίτερα και αγαπημένα πρώην ζευγάρια της ελληνικής showbiz, απέδειξαν για άλλη μια φορά την άψογη σχέση που διατηρούν. Η ραδιοφωνική τους συνύπαρξη στον ALPHA 98,9 με αφορμή τα γενέθλια του μουσικού, εξελίχθηκε σε μια μοναδική στιγμή, όταν η παρουσιάστρια χόρεψε τσιφτετέλι μπροστά του, αφιερώνοντάς του ένα τραγούδι.

Το τσιφτετέλι της Αννίτας Πάνια

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, όπου ο Νίκος Καρβέλας ήταν καλεσμένος, ακούστηκε η μεγάλη επιτυχία της Κατερίνας Στανίση «Αναστατώνομαι». Η Αννίτα Πάνια, γνωστή για τον αυθορμητισμό της, δεν έχασε την ευκαιρία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σηκώθηκε από την καρέκλα της και άρχισε να χορεύει ένα εκφραστικό τσιφτετέλι, ενώ ο πρώην σύζυγός της παρακολουθούσε με χαμόγελο, δείχνοντας να απολαμβάνει το θέαμα.

Διαβάστε επίσης: Αννίτα Πάνια: Οι ευχές στον Νίκο Καρβέλα για τα γενέθλιά του & η παρέμβαση της Άννας Βίσση (vid)

Η τρυφερή αφιέρωση για τα γενέθλια του μουσικού

Η κίνηση αυτή ήρθε να επισφραγίσει την αγάπη και τον σεβασμό που διατηρούν μεταξύ τους. Λίγες μέρες νωρίτερα, με αφορμή τα γενέθλια του Νίκου Καρβέλα στις 8 Σεπτεμβρίου, η Αννίτα Πάνια του είχε ευχηθεί δημόσια μέσα από τον «αέρα» του ραδιοφώνου, με λόγια που συγκίνησαν.

«Σήμερα έχει γενέθλια ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος της ζωής μου. Το αγόρι μου, το μοναδικό, αυτό το θαυμαστό, το ταλαντούχο, το αγόρι που δεν μεγαλώνει ποτέ σε ηλικία… Είναι ο Νίκος Καρβέλας παιδιά. Χρόνια πολλά μωρό μου, καψούρα μου, γκομενάκι μου δυνατό, μοναδικό. Αγαπημένε μου άνδρα, εσύ!», είχε πει χαρακτηριστικά.

Δείτε παρακάτω το βίντεο: