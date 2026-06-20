Ιράν: Έκλεισε το Στενό του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο

Η κεντρική στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι έκλεισε το Στενό του Ορμούζ λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο, χαρακτηρίζοντάς τες ως παραβίαση της συμφωνίας του Ιράν με τις ΗΠΑ.

«Ανακοινώνεται ότι το Στενό του Ορμούζ θα κλείσει για την κυκλοφορία πλοίων. Σημειώνεται ότι αυτό το πρώτο βήμα αποτελεί απάντηση στην παραβίαση της υπόσχεσης του εχθρού και, εάν η επιθετικότητα συνεχιστεί, θα σχεδιαστούν και θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα για να αναγκαστεί ο εχθρός να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του», ανέφερε το Κεντρικό Αρχηγείο Khatam-al Anbiya σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

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Στους 32 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις σε όλο τον Λίβανο από την αυγή, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τη χώρα παρά τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός.

Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε ότι μια ισραηλινή επιδρομή έπληξε ένα σπίτι στο Σοχμόρ, στη δυτική Μπεκάα, ενώ μια οικογένεια βρισκόταν μέσα, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους και τραυματίζοντας έναν. Ένα παιδί παραμένει παγιδευμένο κάτω από τα ερείπια καθώς οι ομάδες διάσωσης προσπαθούν να το ανασύρουν.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης για την Υγεία του Λιβάνου ανέφερε επίσης ότι μια ισραηλινή επιδρομή στο Καναρίτ, στην περιοχή της Σιδώνας, σκότωσε τουλάχιστον επτά ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 13, σύμφωνα με έναν αρχικό απολογισμό.