Άννα Βίσση & Νίκος Καρβέλας: Αυτή είναι η νέα επαγγελματική τους συνεργασία – Τι ετοιμάζουν

Η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα της νυχτερινής Αθήνας. Το θρυλικό δίδυμο θα συναντηθεί στη νέα επαγγελματική στέγη της τραγουδίστριας, το Αθηνών Αρένα, με τον μουσικό και συνθέτη να αναλαμβάνει πλήρως την καλλιτεχνική επιμέλεια του προγράμματος.

Τι ετοιμάζουν για το προσεχές φθινόπωρο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Πάνου Κατσαρίδη στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο Νίκος Καρβέλας δεν θα έχει απλώς συμβουλευτικό ρόλο. Θα στήσει από την αρχή την ορχήστρα και όλο το σόου, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον επί χρόνια συνεργάτη της Βίσση, Παναγιώτη Τσεβά.

«Ο Καρβέλας δε θα έχει συμβουλευτικό ρόλο, θα είναι εκεί και θα στήσει εξ αρχής το πρόγραμμα και την ορχήστρα, διότι πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Θα είναι ό,τι πιο εντυπωσιακό έχουμε δει σε επίπεδο σκηνικών, φωτογραφιών, ήχου κτλ», ανέφερε ο Πάνος Κατσαρίδης.

Στόχος τους είναι ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα με υπερσύγχρονα σκηνικά, ήχο και φωτισμούς, που θα αποτελέσει το μεγαλύτερο καλλιτεχνικό στοίχημα της χρονιάς.

Η μετακίνηση της Άννας Βίσση στο Αθηνών Αρένα συνδέεται με τη στενή φιλία που τη δένει με τον εφοπλιστή Γιάννη Κούστα και τη σύζυγό του, Δήμητρα, οι οποίοι αγόρασαν πρόσφατα το ακίνητο έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα έχουν ιδρύσει μαζί την εταιρεία D&A Productions. Η εταιρεία αυτή θα έχει την πλήρη επίβλεψη των εργασιών στον χώρο, ώστε το Αθηνών Αρένα να διαμορφωθεί ακριβώς όπως το οραματίζεται η Ελληνίδα σταρ για τις επερχόμενες εμφανίσεις της.

Να θυμίσουμε ότι η τελευταία φορά που η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας βρέθηκαν μαζί στη σκηνή ήταν στη συγκλονιστική συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, τον Σεπτέμβριο του 2025.