Άννα Βίσση: «Είμαι αγνή χωρίς ουσίες, χωρίς τίποτα και ας λένε διάφορα πίσω από την πλάτη μου»

Μετά το διπλό θρίαμβο στο Παναθηναϊκό Στάδιο, η Άννα Βίσση βρέθηκε στην Αίγλη Ζαππείου, την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, για να μιλήσει στις τηλεοπτικές κάμερες. Η απόλυτη «Ελληνίδα σταρ», εμφανώς συγκινημένη, μοιράστηκε τις σκέψεις και τα συναισθήματά της μετά τις δύο μεγαλειώδεις συναυλίες που έδωσε στο Καλλιμάρμαρο, όπου την αποθέωσαν περισσότεροι από 130.000 άνθρωποι.

Η ίδια χαρακτήρισε τις εμφανίσεις της ως μια «εμπειρία ζωής», τονίζοντας τη μοναδική ενέργεια και τη μεγάλη αγάπη που εισέπραξε από το κοινό.

Η Άννα Βίσση αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες της διοργάνωσης, στη συνεργασία της με την μπάντα της και τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, καθώς και στον τρόπο που η μουσική της ένωσε τόσους πολλούς ανθρώπους σε έναν ιστορικό χώρο.

«Πριν έρθω εδώ συνάντησα τη μητέρα μου, η οποία είναι 94 ετών και μου λέει “που πας;”, λέω “πάω να κάνω κάτι δηλώσεις στην τηλεόραση”. Με συμβούλευσε να μην έχω υπεροχή και φαντασία, να είμαι ταπεινή. Αυτό θέλω να είμαι γιατί όταν επί δυο ημέρες ζεις κάτι τέτοιο, όποιος και να είσαι, το χάνεις λίγο», δήλωσε αρχικά η Άννα Βίσση.

Και συνέχισε λέγοντας: «Ο Νίκος Καρβέλας δεν είναι να τον ευχαριστώ, είναι μέσα μου. Είμαστε μαζί σε αυτό. Άννα Βίσση σημαίνει φωνή και τραγούδια. Ο Καρβέλας είναι τα τραγούδια. Το καλοκαίρι ξυπνούσα σε όλες μου τις διακοπές και είχα έναν πανικό και φόβο τι θα κάνω φέτος».

«Δεν υπάρχει μυστικό, όλα φανερά είναι. Έχω δείξει από παλιά ότι πιστεύω και στη γυμναστική και στην καλή διατροφή, αλλιώς δεν βγαίνει. Δεν μπορώ να τραγουδάω 3μισι ώρες, αγνή, χωρίς ουσίες, χωρίς τίποτα. Κι ας λένε διάφορα πίσω από την πλάτη μου. Είμαι στρατιώτης, πρέπει να προσέχεις», τόνισε η Άννα Βίσση.