Άννα Πρέλεβιτς: Θα γίνει μανούλα για πρώτη φορά – Η τρυφερή ανάρτηση στα social media

Το πρώτο τους παιδί αναμένεται να υποδεχτούν σε λίγες εβδομάδες η Άννα Πρέλεβιτς και ο σύζυγός της Νικήτας Νομικός, καθώς το ζευγάρι ανακοίνωσε ότι περιμένει το πρώτο του παιδί.

Η κόρη του Μπάνε Πρέλεβιτς και ο αδελφός της Δούκισσας Νομικού γνωστοποίησαν τα ευχάριστα νέα την Πέμπτη (12.03) με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην ανάρτηση που δημοσίευσαν μοιράστηκαν μια σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες διακρίνεται η φουσκωμένη κοιλιά της μέλλουσας μαμάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Me. You. Us», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της η Άννα Πρέλεβιτς, επισημαίνοντας και το όνομα του συζύγου της, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για την εγκυμοσύνη της.

Κάτω από την ανάρτηση δεν άργησαν να εμφανιστούν δεκάδες ευχές από φίλους και διαδικτυακούς ακολούθους του ζευγαριού.

Υπενθυμίζεται ότι η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός παντρεύτηκαν στις 27 Μαΐου 2023, με θρησκευτική τελετή στον Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης στο Κολωνάκι, παρουσία συγγενών και στενών φίλων τους.