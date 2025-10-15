Άννα Κυριακού: Θλίψη στην κηδεία της σπουδαίας ηθοποιού – Συγκινημένος ο γιος της (pics & vid)

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης, ηθοποιοί, φίλοι και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν σήμερα στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για να πουν το τελευταίο «αντίο» στη σπουδαία κυρία του ελληνικού θεάτρου και της τηλεόρασης, Άννα Κυριακού.

Η απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού, η οποία σφράγισε με την ερμηνεία της τον ρόλο της «Θείας Μπεμπέκας» από την θρυλική σειρά «Τρεις Χάριτες», βύθισε στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πολλοί συνάδελφοι, με δάκρυα στα μάτια, εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για το ήθος και την ανεκτίμητη προσφορά της στην Τέχνη.

Διαβάστε επίσης: Άννα Κυριακού: Έφυγε από την ζωή η σπουδαία ηθοποιός σε ηλικία 96 ετών

Ο Χρήστος Αποστολίδης μιλά για τη μητέρα του

Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε στις τηλεοπτικές κάμερες ο γιος της εκλιπούσης, Χρήστος Αποστολίδης. Ο ίδιος μίλησε για την προσωπικότητα της μητέρας του και το όνειρο ζωής που εκπλήρωσε.

«Έφυγε ευτυχισμένη. Αγαπήθηκε από όλον τον κόσμο. Όταν πήρε στα χέρια της τη βιογραφία της, δεν κοιμήθηκε καθόλου», είπε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Αποστολίδης.

Η Άννα Κυριακού ήταν μια από τις σημαντικότερες και πιο αγαπητές Ελληνίδες ηθοποιούς, με μακρά και λαμπρή πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Ήταν πρωτίστως ηθοποιός του θεάτρου, όπου υπηρέτησε τόσο το κλασικό όσο και το σύγχρονο ρεπερτόριο με σπάνια αφοσίωση. Ήταν απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου και διακρίθηκε για τις ερμηνείες της σε έργα μεγάλων συγγραφέων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παρουσία της στη σκηνή χαρακτηριζόταν από την αριστοκρατική φινέτσα και τη λεπτή αίσθηση του χιούμορ, καθιστώντας την μία από τις πλέον σεβαστές ηθοποιούς του χώρου.

Δείτε παρακάτω μερικές φωτογραφίες:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI