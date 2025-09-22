Άννα Φόνσου: «Όταν έμεινα χωρίς λεφτά με βοήθησε η Αλίκη Βουγιουκλάκη»

Σε μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές της εμφανίσεις, η Άννα Φόνσου μίλησε για άγνωστες πτυχές της ζωής και της καριέρας της, συγκινώντας με τις αποκαλύψεις της.

Η σπουδαία ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου βρέθηκε καλεσμένη το μεσημέρι της Δευτέρας (22/9) στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη βαθιά φιλία που τη συνέδεε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, αλλά και στον μεγάλο της έρωτα με τον Ντίνο Ηλιόπουλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν μπαίνω μέσα στο σπίτι μου γιατί φοβάμαι»

«Δεν επέστρεψα στο σπίτι μου, θέλει δύο χρόνια για να τελειώσει, έχουμε προβλήματα πολλά. Έχουμε ξοδέψει τόσα πολλά χρήματα τόσα που δεν θέλω να ξαναγυρίσω εγώ εκεί αλλά πρέπει να το τελειώσω βέβαια. Θα γίνει η πιο ωραία πολυκατοικία του Κολωνακίου. Είναι μία ιστορία για αγρίους. 51 χρόνια καθόμουν εκεί, τα πράγματά μου είναι μέσα. Δεν μπαίνω μέσα σε αυτό το σπίτι, το φοβάμαι όπως φοβάμαι τα ποντίκια», ανέφερε αποκαλύπτωντας ότι πλέον μένει στο «Σπίτι του ηθοποιού».

«Το πρόβλημα είναι ότι στερώ το δωμάτιο από κάποιον που θα μπορούσε να μείνει σε μας. Πάντα σκέφτομαι τους άλλους. Αισθάνομαι ενοχές όταν παίρνω παπούτσια ακριβά, γιατί μου αρέσουν τα ρούχα και τα παπούτσια. Παίρνω και καμία φίλη μου μαζί μου που δεν έχει λεφτά και της λέω “να σου πάρω κι εσένα κάτι;” για να μπορέσω να πάρω και κανένα ταγιέρ», συμπλήρωσε.

«Όταν έβγαλα τα πρώτα μου λεφτά τα έδωσα σε μία κυρία στην γειτονιά που ήταν πολύ φτωχή», πρόσθεσε η Άννα Φόνσου.

Η βοήθεια από την Αλίκη Βουγιουκλάκη

«Γεννήθηκα πολύ φτωχιά, ας μην ντρεπόμαστε να το πούμε, απλώς εκεί που γεννήθηκα στην Καισαριανή και οι διπλανοί φτωχοί ήταν και δεν είχα κανέναν ανταγωνισμό. Μετά πήγα στην Τήνο, όπου η γιαγιά μου ήταν καθαρίστρια στο σχολείο και με πήραν κι εμένα στις καλόγριες», σημείωσε στη συνέχεια της συνέντευξής της.

«Όταν έβγαλα χρήματα το πρώτο πράγμα που αγόρασα ήταν παπούτσια. «Υπήρξαν περίοδοι στη ζωή μου που βρέθηκα χωρίς καθόλου λεφτά αλλά είχα κάτι φύλακες άγγελους στη ζωή μου. Όταν στα 30 μου έμεινα χωρίς καθόλου λεφτά, γιατί είχα χωρίσει από τον άντρα μου και έφυγα από το σπίτι, (σ.σ. με έσωσε η Αλίκη Βουγιουκλάκη). ,

Τηλεφωνώ στην Αλίκη Βουγιουκλάκη και της λέω “Έμεινα στον δρόμο. Χώρισα, μου έκλεισε τη μπουτίκ, μου πήρε και το θέατρο” και μου λέει “πήγαινε στη Μεγάλη Βρετανία και έρχομαι” μέσα στη νύχτα. Έρχεται και μου λέει “θα κλείσουμε να πας στην Αυστραλία” και μου έκλεισε ένα συμβόλαιο στην Αυστραλία, πήρα και 1 εκατομμύριο (σ.σ. δραχμές) προκαταβολή και ξαναέφτιαξα τη ζωή μου», εκμυστηρεύτηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Ηλιόπουλος με έκανε πρωταγωνίστρια»

Μάλιστα, η Άννα Φόνσου αναφέρθηκε και στο δέσιμο που είχε με τον Ντίνο Ηλιόπουλο.

«Ο Ηλιόπουλος με έκανε πρωταγωνίστρια στο Κοτοπούλου αλλά δεν με έκανε πρωταγωνίστρια γιατί με ερωτεύτηκε, με ερωτεύτηκε γιατί ήμουν καλή ηθοποιός, μου έλεγε. Ήταν γνωστή η σχέση μου μαζί του», δήλωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν είναι εύκολο να γίνεις πρωταγωνίστρια στο θέατρο. Τώρα κάνουν ένα σίριαλ και νομίζουν ότι θα είναι οι πόρτες ορθάνοιχτες», συμπλήρωσε.