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Ιράκ: Άνοιξε ξανά τον εναέριο χώρο του μετά την παύση των επιθέσεων του Ιράν στο Ισραήλ

Χθες βράδυ η ιρακική υπηρεσία ανακοίνωσε 72ωρο κλείσιμο

Ιράκ: Άνοιξε ξανά τον εναέριο χώρο του μετά την παύση των επιθέσεων του Ιράν στο Ισραήλ
EPA
DEBATER NEWSROOM

Το Ιράκ άνοιξε ξανά τον εναέριο χώρο του σήμερα το απόγευμα, γνωστοποίησε η ιρακινή υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι παύει τη στρατιωτική του επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ.

Η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανοίγει ξανά τον «ιρακινό εναέριο χώρο για πτήσεις από και προς όλα τα αεροδρόμια» της χώρας και θα συνεχίσει να «παρακολουθεί και να αξιολογεί την περιφερειακή κατάσταση», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

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Χθες βράδυ η ιρακική υπηρεσία ανακοίνωσε 72ωρο κλείσιμο του εναέριου χώρου της μετά τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στο Ισραήλ, τις πρώτες από την έναρξη της εκεχειρίας στις 8 Απριλίου.

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