Ιράκ: Άνοιξε ξανά τον εναέριο χώρο του μετά την παύση των επιθέσεων του Ιράν στο Ισραήλ

Το Ιράκ άνοιξε ξανά τον εναέριο χώρο του σήμερα το απόγευμα, γνωστοποίησε η ιρακινή υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι παύει τη στρατιωτική του επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ.

Η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανοίγει ξανά τον «ιρακινό εναέριο χώρο για πτήσεις από και προς όλα τα αεροδρόμια» της χώρας και θα συνεχίσει να «παρακολουθεί και να αξιολογεί την περιφερειακή κατάσταση», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

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#MiddleEast: #Iraq reopened its airspace on Monday, the country's civil aviation body said, following Iran's announcement that it was halting its military operation against #Israel.https://t.co/Sqgss9ccnc— LBCI Lebanon English (@LBCI_News_EN) June 8, 2026

Χθες βράδυ η ιρακική υπηρεσία ανακοίνωσε 72ωρο κλείσιμο του εναέριου χώρου της μετά τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στο Ισραήλ, τις πρώτες από την έναρξη της εκεχειρίας στις 8 Απριλίου.