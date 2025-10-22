Ο Ανδρέας Μικρούτσικος, μιλώντας σήμερα το πρωί (Τετάρτη 22 Οκτωβρίου) στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega, εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου, υπογραμμίζοντας την τεράστια επιρροή του στη ζωή του.

Ο παρουσιαστής, με λόγια λιτά αλλά γεμάτα ουσία, αναφέρθηκε στην κληρονομιά που αφήνει πίσω του ο μεγάλος τραγουδοποιός, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες, Τρίτη 21 Οκτωβρίου.

«Είμαι γεμάτος με τον Σαββόπουλο. Με τον Σαββόπουλο μεγάλωσα. Έχω την χαρά να τον έχω γνωρίσει από κοντά, να έχω συνομιλήσει, έχω ακόμα και παιδική εικόνα από τον Σαββόπουλο. Δηλαδή, ο Λαμπράκης πέθανε το ’63», είπε αρχικά ο Διονύσης Σαββόπουλος.

Και πρόσθεσε: «Τον σκότωσαν οι παρακρατικοί. Και μετά άρχισε, επειδή έκανε πορείες ειρήνης, Μαραθώνα – Αθήνα. Σε μία από αυτές, μικρός εγώ, είδα τον Σαββόπουλο με κιθάρα. Είχε έρθει από τη Θεσσαλονίκη με ένα φορτηγό. Ήταν με μία κιθάρα και περπατούσε με την κιθάρα. Είναι η πρώτη μου εικόνα».

«Γίνεται στις 21 Απριλίου του ’67 η Δικτατορία, το βράδυ. Και χτυπάει το κουδούνι στο πατρικό μου στην Κυψέλη το επόμενο πρωί. Ήταν ο Μάνος Λοϊζος. Μου λέει: Ξύπνα τον Θάνο, πρέπει να του πω κάτι. Λέει ο Λοϊζος: Θάνο πρέπει να πάμε στο Κολωνάκι γιατί ο Διονύσης θα ξυπνήσει αργά, όπως ξυπνάει, θα βγει έξω, θα δει στρατό και θα αρχίσει να τους βρίζει και θα τον σκοτώσουν. Δεν ήταν υπερβολή», δήλωσε επίσης ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

