Ανδρέας Γεωργίου & Σιμώνη Χριστοδούλου: Αναβλήθηκε η βάπτιση της κόρης τους – Αυτός είναι ο λόγος

Σε αλλαγή των προγραμματισμένων σχεδίων τους για τη βάφτιση της κόρης τους προχωρούν ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου. Ενώ οι αρχικές πληροφορίες ήθελαν το μυστήριο να πραγματοποιείται την ερχόμενη άνοιξη στην Κύπρο, τα δεδομένα ανατράπηκαν, με την ημερομηνία να μετατίθεται για το καλοκαίρι.

Την είδηση είχε αρχικά επιβεβαιώσει ο στενός συνεργάτης και φίλος του ζευγαριού, Κούλλης Νικολάου, ο οποίος σε πρόσφατες δηλώσεις του είχε αναφέρει πως η βάφτιση θα γινόταν την άνοιξη με νονό τον αδελφό της Σιμώνης.

Ο λόγος που αναβλήθηκε η βάφτιση

Ωστόσο, ο ίδιος ο Ανδρέας Γεωργίου, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στην εκπομπή «Sunday Night» με τη Χριστιάνα Αριστοτέλους, αποκάλυψε την αναβολή της τελετής.

Όπως εξήγησε, η απόφαση να μεταφερθεί το μυστήριο το καλοκαίρι οφείλεται σε ανειλημμένες υποχρεώσεις ή συγκυρίες που σχετίζονται με τον Κούλλη Νικολάου, καθιστώντας απαραίτητο τον επαναπρογραμματισμό ώστε να είναι όλοι οι αγαπημένοι τους άνθρωποι παρόντες.

«Ακόμα δεν ξέρουμε. Είναι κάτι που προσπαθούμε να οργανώσουμε κοντά στο καλοκαίρι. Μας τα χάλασε ο Κούλλης. Ακυρώθηκαν τα σχέδια, γιατί ξαφνικά ο Κούλλης μού ανακοίνωσε ότι κάπου θα είναι εκτός, οπότε ψάχνουμε άλλη ημερομηνία. Δεν είναι νονός. Το πρώτο παιδί είπαμε ότι θα είναι ο νονός από την πλευρά της Σιμώνης. Για το δεύτερο έχω επιλέξει εγώ τους νονούς. Θέλουμε μεγάλη οικογένεια», είπε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Γεωργίου.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: