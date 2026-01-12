Αναστασία Στεργίου – Το βιογραφικό της παίκτριας του Survivor από την ομάδα των Επαρχιωτών

Η Αναστασία Στεργίου εισβάλλει στους στίβους μάχης του Survivor 2026, φέροντας μαζί της τον δυναμισμό μιας γυναίκας που έχει μάθει να επιβιώνει στις σκληρές συνθήκες της οικοδομής. Ως περήφανο μέλος της ομάδας των «Επαρχιωτών», η 25χρονη Θεσσαλονικιά υπόσχεται να καταρρίψει κάθε στερεότυπο, μετατρέποντας την καθημερινή της πειθαρχία στο απόλυτο όπλο για την κατάκτηση του μεγάλου επάθλου.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή της:

Η ηλικία, η καταγωγή και οι σπουδές της

Η Αναστασία Στεργίου είναι 25 ετών και κατάγεται από την Πολίχνη Θεσσαλονίκης. Προερχόμενη από οικογένεια οικοδόμων, έχει επιλέξει να συνεχίσει την οικογενειακή παράδοση εργαζόμενη και η ίδια στην οικοδομή, ενώ παράλληλα διατηρεί έντονη παρουσία στα social media.

Όσον αφορά τις σπουδές της, η Αναστασία φοίτησε στη σχολή του Εμπορικού Ναυτικού, μια επιλογή που της προσέφερε σημαντικές γνώσεις για την ενασχόλησή της με τον κλάδο των κατασκευών.

Τα viral βίντεο στο TikTok

Μέσα από τα βίντεό της στο TikTok, η 25χρονη Αναστασία αναδεικνύει την καθημερινότητά της ως οικοδόμος, καταρρίπτοντας τα κοινωνικά στερεότυπα για τα «ανδροκρατούμενα» επαγγέλματα και ο τρόπος που προβάλλει τη σκληρή χειρωνακτική εργασία την έκαναν ιδιαίτερα δημοφιλή στην πλατφόρμα.

Με όπλα την πειθαρχία που απέκτησε από τις σπουδές της και τη φυσική αντοχή από την καθημερινή χειρωνακτική εργασία, εισέρχεται στο παιχνίδι αποφασισμένη να πρωταγωνιστήσει στους στίβους μάχης.

