Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Το βιογραφικό, η εβραϊκή καταγωγή, ο γάμος του & η αδυναμία στα παιδιά του

Βαρύ πένθος στον καλλιτεχνικό χώρο, καθώς ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ απεβίωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας στις 03:20, περιτριγυρισμένος από τους στενούς του συγγενείς. Ο ηθοποιός, ο οποίος πάλεψε γενναία με την επάρατη νόσο για περίπου δύο χρόνια, είχε εισαχθεί σε κωματώδη κατάσταση στο ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι» την Παρασκευή (12/12).

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Η καταγωγή και η πλούσια καριέρα του

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και πέρασε εκεί τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια. Η οικογένειά του είχε εβραϊκές ρίζες, στοιχείο που καθόρισε την ταυτότητά του.

Με το όνειρο της υποκριτικής να τον συνοδεύει από μικρή ηλικία, σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, από όπου αποφοίτησε το 1976.

Η επαγγελματική του πορεία ήταν μεγάλη και αξιόλογη, με τον ηθοποιό να ξεχωρίζει τόσο για το ταλέντο του όσο και για τον ευγενικό του χαρακτήρα, συνεργαζόμενος με σπουδαίους Έλληνες καλλιτέχνες. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός τη δεκαετία του ’80, συμμετέχοντας σε πληθώρα θεατρικών παραστάσεων, ταινιών και τηλεοπτικών σειρών.

Από τις πιο σημαντικές τηλεοπτικές του δουλειές ήταν οι σειρές όπως «Ο μεγάλος ξεσηκωμός», «Τμήμα Ηθών», «Καλημέρα Ζωή», «Καρτ Ποστάλ» και «Για μια θέση στον ήλιο».

Η οικογενειακή ευτυχία και τα παιδιά του

Πέρα από την καλλιτεχνική του επιτυχία, ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ είχε ως απόλυτη προτεραιότητα την οικογένειά του. Ήταν παντρεμένος για περισσότερα από 40 χρόνια με τη σύζυγό του, Μαίρη, για την οποία πάντα μιλούσε με τα θερμότερα λόγια, τονίζοντας ότι παραμένουν ευτυχισμένοι και ερωτευμένοι.

Απέκτησαν δύο παιδιά: τον Λέοντα (γενν. 1983) και τη Σάρα (γενν. 1987). Μάλιστα, η Σάρα ακολούθησε τα βήματα του πατέρα της στην υποκριτική, ενώ έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της σε προηγούμενο κύκλο του ριάλιτι επιβίωσης Survivor.

NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ δεν έκρυψε ποτέ την αδυναμία που είχε στα παιδιά του, αποτελώντας έναν στοργικό πατέρα και σύζυγο.