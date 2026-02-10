Αλέξανδρος Λογοθέτης – Ευσταθία Τσαπαρέλη: Η γνωριμία στα Χανιά, ο γάμος τους και ο αθόρυβος χωρισμός

Ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και η Ευσταθία Τσαπαρέλη, ένα από τα πιο διακριτικά ζευγάρια του καλλιτεχνικού χώρου, δεν είναι πλέον μαζί. Το ζευγάρι, μετά από περίπου 15 χρόνια κοινής πορείας, χώρισε για τη δική του ηρεμία αλλά και του παιδιού τους, όπως ανέφερε ο γνωστός πρωταγωνιστής στην εκπομπή «Με τον Ρένο».

Η γνωριμία τους στα Χανιά πριν από αρκετά χρόνια

Η γνωριμία του Αλέξανδρου Λογοθέτη και της Ευσταθίας Τσαπαρέλη στα Χανιά περιγράφεται από τους ίδιους ως μια καρμική συνάντηση που συνέβη σε μια ιδιαίτερη χρονική στιγμή για τις ζωές τους.

Όλα ξεκίνησαν πριν από αρκετά χρόνια μέσα από μια κοινή παρέα, σε μια περίοδο που η Ευσταθία ήταν μόλις 25 ετών και βρισκόταν σε μια ηλικία αναζήτησης και διαμόρφωσης της προσωπικότητάς της.

Για τον Αλέξανδρο Λογοθέτη, η συνάντηση αυτή ήρθε σε μια φάση που αναρρώνε από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, ενώ ταυτόχρονα ο ίδιος έχει εξομολογηθεί πως εκείνο το διάστημα ένιωθε πλήρως απογοητευμένος από τις προσωπικές σχέσεις και δεν περίμενε ότι θα βρει έναν άνθρωπο που θα τον συγκινήσει ξανά. NDPPHOTO / NDP PHOTO

Μάλιστα, η Ευσταθία Τσαπαρέλη έχει περιγράψει εκείνη την εποχή ως την αφετηρία μιας πορείας όπου οι δύο τους «μεγάλωσαν μαζί». Παρά τη διαφορά ηλικίας τους, η γνωριμία στα Χανιά στάθηκε η αφορμή για να χτίσουν μια σχέση που εξελίχθηκε σε μια σταθερή συμπόρευση που κράτησε χρόνια.

Ο γάμος και η απόκτηση του γιου τους

Ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και η Ευσταθία Τσαπαρέλη επέλεξαν να μην ακολουθήσουν την οδό ενός παραδοσιακού θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου, καθώς δεν θεωρούσαν την τυπική τελετή απαραίτητη για τη δική τους δέσμευση. NDPPHOTO / NDP PHOTO

Αντίθετα, το ζευγάρι προχώρησε στην υπογραφή ενός συμφώνου συμβίωσης, μια απόφαση που έλαβαν συνειδητά με κύριο γνώμονα τη διασφάλιση των διαδικαστικών θεμάτων που αφορούσαν το παιδί τους.

Η απόκτηση του γιου τους, του Μάρκου, αποτέλεσε το πιο σημαντικό κεφάλαιο στη σχέση τους και το σημείο που άλλαξε ριζικά την κοσμοθεωρία του ηθοποιού.

«Τη στιγμή που μου ανακοίνωσες ότι ήσουν έγκυος, δεν είχα σκεφτεί ποτέ αυτό το πράγμα. Ήταν μια σχέση που εξελισσόταν, δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα γίνεις η μάνα του παιδιού μου. Όταν όμως μου είπες ότι ήσουν έγκυος, είπα “ναι, αυτή είναι, τελείωσε”. Όλα δηλαδή οδήγησαν, όταν μου ανακοίνωσες ότι ήσουν έγκυος, ότι ήθελα να το κάνω αυτό μαζί σου», έχει εξομολογηθεί ο ηθοποιός.

Ο αθόρυβος χωρισμός τους

Ο χωρισμός του Αλέξανδρου Λογοθέτη και της Ευσταθίας Τσαπαρέλη υπήρξε εξίσου διακριτικός με την κοινή τους πορεία, καθώς το ζευγάρι επέλεξε να κρατήσει την κρίση στη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η είδηση έγινε γνωστή, μετά τις δηλώσεις του ηθοποιού στην εκπομπή «Με τον Ρένο» με τον Ρένο Χαραλαμπίδη το βράδυ της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου 2026.

«Δεν είμαστε πια μαζί, δεν μένουμε πια μαζί με αυτή την έννοια του ζευγαριού, την τυπική. Εμείς περάσαμε πολλά, 40 κύματα μέχρι να πάρουμε την απόφαση. Αλλά κυρίως το κάναμε και για τη δική μας ηρεμία της ψυχής και για το παιδί μας. Να μη βλέπει δύο ανθρώπους που σιγά σιγά θα λιώνουν», αποκάλυψε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης.

Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε: «Δεν ήταν εύκολο, ποτέ δεν είναι εύκολο, γιατί υπάρχει ένας δεσμός. Αλλά όταν υπάρξει μια πιο βαθιά συνειδητοποίηση κι αποδοχή για την απόφαση και σεβασμός γι’ αυτό το δημιούργημα που έχουμε φτιάξει, τότε μπορείς να προχωρήσεις. Εγώ είμαι σε αυτή τη φάση τώρα. Και νομίζω και η Ευσταθία. Είμαστε πολύ καλά σε αυτό».