Αλέξανδρος Κούρτοβικ – Το βιογραφικό του παίκτη του Survivor από την ομάδα των Αθηναίων

Ο Αλέξανδρος Κούρτοβικ αποτελεί έναν από τους 12 παίκτες της ομάδας των Αθηναίων στο φετινό Survivor και έχει ένα πολύ «βαρύ» βιογραφικό. Αναμφίβολα από τα πρώτα επεισόδια θα δείξει πόσο δυνατός αντίπαλος μπορεί να γίνει ξεδιπλώνοντας τις αθλητικές του ικανότητες μέσα στους στίβους μάχης και αποτελεί μία πολύ «δυνατή» συμμετοχή που διεκδικεί μία θέση στον μεγάλο τελικό του απόλυτου ριάλιτι επιβίωσης.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή του:

Η ηλικία και η καταγωγή του

Μένει μόνιμα στον Άγιο Δημήτριο, γι αυτό και αποτελεί μέλος της ομάδας των Αθηναίων στο Survivor 2026 και όχι τον Επαρχιωτών. Όσον αφορά την ηλικία του, ο Αλέξανδρος Κούρτοβικ είναι 29 ετών.

Λίγα λόγια για την ζωή του

Από μικρή ηλικία ασχολούνταν με τον αθλητισμό, κάτι που θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Αλέξανδρο Κούρτοβικ μέσα στο παιχνίδι. Η καλλισθενική αποτελεί μία μορφή ψυχοθεραπείας για εκείνον και στον ελεύθερό του χρόνο του αρέσει πάρα πολύ η επαφή με την φύση, γι αυτό και κάνει SUP ή πεζοπορία. Επιπρόσθετα από όταν ήταν παιδί ασχολούνταν με την ενόργανη γυμναστική και μεγαλώνοντας κατάφερε να πετύχει πολλές διακρίσεις και να φτιάξει ένα πολύ «βαρύ» βιογραφικό.

Συγκεκριμένα, ο Αλέξανδρος Κούρτοβικ έχει συμμετάσχει σε διάφορα πανελλήνια πρωταθλήματα καταφέρνοντας να ανέβει στο βάθρο κερδίζοντας το ασημένιο και χάλκινο μετάλλιο. Επιπρόσθετα ασχολείται και με το Tae Kwon Do με μεγάλη επιτυχία, αφού έχει κατακτήσει επίσης σημαντικές διακρίσεις. Η πολύ καλή φυσική του κατάσταση αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα όλα του μέσα στο παιχνίδι και είναι σίγουρο ότι θα δυσκολέψει τους αντιπάλους του.

Η μεγάλη πρεμιέρα

Η αντίστροφη μέτρηση για την μεγάλη πρεμιέρα έχει ξεκινήσει και ένας νέος κύκλος Survivor είναι έτοιμος να καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό. Το Survivor 2026 ετοιμάζεται για τη μεγάλη πρεμιέρα του την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, φέρνοντας ξανά στις οθόνες μας την ένταση και την αδρεναλίνη του απόλυτου ριάλιτι επιβίωσης.