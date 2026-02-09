Αλέξανδρος «Benzy» Καραντώνης – Το βιογραφικό του νέου παίκτη του Survivor

Ο Αλέξανδρος «Benzy» Καραντώνης εισβάλλει στο Survivor 2026 για να ενισχύσει την ομάδα των «Αθηναίων», παίρνοντας τη σκυτάλη από τον αδερφό του, Gio Kay, που αποχώρησε οικειοθελώς. Ο 25χρονος παίκτης αναμένεται να απασχολήσει έντονα το κοινό, καθώς δηλώνει έτοιμος να πάρει «εκδίκηση» και να ολοκληρώσει τη διαδρομή που άφησε στη μέση ο αδερφός του.

Η ηλικία, η καταγωγή και οι σπουδές του

Ο Αλέξανδρος «Benzy» Καραντώνης είναι 25 ετών και γεννήθηκε στις ΗΠΑ, αν και τα τελευταία χρόνια έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην περιοχή της Γλυφάδας στην Αθήνα.

Ασχολείται επαγγελματικά με τη μουσική ως τραγουδιστής της τραπ, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με τον αδελφό του και βρίσκεται συνεχώς σε στούντιο ηχογραφήσεων και συναυλίες.

Λίγα λόγια για τον χαρακτήρα του

Η προσωπικότητά του κυριαρχείται από μια χαλαρή διάθεση και την αναζήτηση της θετικής ενέργειας, ενώ αποφεύγει τις περιττές εντάσεις, εστιάζοντας στην καλή ψυχολογία.

Παράλληλα, διακατέχεται από καλλιτεχνική ανησυχία και δημιουργικότητα, αφού η μουσική και οι ηχογραφήσεις αποτελούν κεντρικό κομμάτι της καθημερινότητάς του.

Ο θαυμασμός του για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και η αγάπη του για τη φύση μαρτυρούν έναν χαρακτήρα με πνευματικές αναζητήσεις και βαθιά εκτίμηση για τις ρίζες και το περιβάλλον του.

Η σχέση του με τον αδερφό του, Gio Kay

Ο Αλέξανδρος και ο Gio έχουν μια εξαιρετικά στενή σχέση, την οποία ο Benzy περιγράφει πολλές φορές και ως σχέση κολλητών φίλων.

Μάλιστα, ο Benzy μπήκε στο Survivor 2026 ως «αντικαταστάτης» του Gio, δηλώνοντας πως θέλει να τιμήσει την προσπάθεια που άφησε στη μέση ο αδερφός του μετά την αποχώρησή του.

«Θρύλος. Δεν ήξερα ότι ήξερε τόσο καλά ελληνικά. Είναι πολύ αθλητής, είναι τρελός. Εγώ το έχω πιο πολύ με τον λόγο, αυτός με τον αθλητισμό. Είναι πολύ ήρεμος, θα βασιστεί στα αγωνίσματα. Είμαι σίγουρος ότι θα πάει για τους κορυφαίους, όχι για να αγωνιστεί με τους χειρότερους», είχε δηλώσει στην εκπομπή «Το’ Χουμε», την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, ο Gio Kay για τον αδερφό του.