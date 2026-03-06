Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Περιπέτεια υγείας για την influencer – «Τρεις μέρες κλεισμένη στο σπίτι χαροπαλεύοντας»

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου ήρθε αντιμέτωπη με μια ξαφνική περιπέτεια υγείας, την οποία μοιράστηκε με τους ακολούθους της το μεσημέρι της Παρασκευής 6 Μαρτίου. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αποκάλυψε πως η κατάστασή της ήταν αρκετά σοβαρή ώστε να την κρατήσει εκτός δραστηριοτήτων.

Τι ακριβώς συνέβη με την υγεία της

Συγκεκριμένα, η γνωστή influencer εξήγησε πως ταλαιπωρήθηκε από μια βαριά γρίπη που την ανάγκασε να μείνει κλεισμένη στο σπίτι της για τρεις ολόκληρες ημέρες.

Στο στιγμιότυπο που ανέβασε μέσα από το αυτοκίνητό της, περιέγραψε με χιούμορ πως «χαροπάλευε» με τα συμπτώματα μέχρι να καταφέρει να αναρρώσει.

Παρά την ταλαιπωρία, η ίδια παραδέχτηκε πως αυτή η σύντομη αποχή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τής πρόσφερε μια απρόσμενη αίσθηση ηρεμίας.

«On the road μετά από τρεις μέρες κλεισμένη στο σπίτι χαροπαλεύοντας με γρίπη. Και τι ωραίες μέρες κάνει έξω (Βέβαια, αυτή η μικρή απόχη από τα social μου αρεσε κάπως)», έγραψε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram.

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου: alexandra__panagiotarou / Instagram

Να θυμίσουμε ότι η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου επιβεβαίωσε τον χωρισμό της από τον Αλέξανδρο Λυκούδη πριν από 2 μήνες, βάζοντας τέλος σε μια περίοδο έντονης φημολογίας που είχε ξεκινήσει ήδη από τα τέλη του προηγούμενου έτους.

Παρόλο που το ζευγάρι είχε πραγματοποιήσει αρκετές κοινές εμφανίσεις κατά τη διάρκεια της σχέσης του, η απουσία του δικηγόρου από το ταξίδι των γενεθλίων της στο Ντουμπάι, πυροδότησε τις υποψίες των ακολούθων της και των μέσων ενημέρωσης.

«Είμαι μόνη μου, δεν το έκρυψα αλλά δεν το έχω προβάλλει και τόσο. Καλό είναι γενικά να μην υπάρχουν τοξικοί άντρες και τοξικές γυναίκες αντίστοιχα στη ζωή μας. Σε βάθος χρόνο το καταλαβαίνεις σίγουρα. Όταν είσαι με ένα άνθρωπο που είναι τοξικός, αργά ή γρήγορα το ρουφάς όλο αυτό, όλη αυτή την αρνητική ενέργεια και γίνεσαι κι εσύ έτσι», έχει δηλώσει η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.