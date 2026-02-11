Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Η σέξι βραδινή εμφάνιση μετά τον χωρισμό της από τον Αλέξανδρο Λυκούδη (pics)

Το βράδυ της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου πραγματοποίησε μια solo βραδινή έξοδο στο γνωστό νυχτερινό κέντρο Αυτοκίνηση, τραβώντας πάνω της όλα τα βλέμματα μετά την πρόσφατη είδηση του χωρισμού της από τον Αλέξανδρο Λυκούδη.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας απέδειξε για ακόμη μια φορά την αίσθηση του στυλ που διαθέτει, επιλέγοντας ένα outfit που βασίστηκε σε έναν από τους πιο δυνατούς χρωματικούς συνδυασμούς της σεζόν.

Συγκεκριμένα, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου έπαιξε με τη διχρωμία του φωτεινού μπλε και του μαύρου, ένα combo που πρωταγωνιστεί στα φετινά color trends και προτιμάται σταθερά από τους ενημερωμένους stylers.

Για την εμφάνισή της επέλεξε ένα κομψό σατέν halter-neck top σε μαύρο χρώμα, το οποίο συνδύασε ιδανικά με μια μίνι μπλε ελεκτρίκ φούστα.

Το look ολοκληρώθηκε με ψηλοτάκουνα πέδιλα που αναδείκνυαν τη σιλουέτα της, ενώ η ίδια κινήθηκε σε minimal τόνους όσον αφορά τα αξεσουάρ και το μακιγιάζ της.

Δείτε παρακάτω μερικές φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Να θυμίσουμε ότι η σχέση της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου και του Αλέξανδρου Λυκούδη ξεκίνησε την άνοιξη του 2025, με το ζευγάρι να κάνει την πρώτη του επίσημη κοινή εμφάνιση το καλοκαίρι του ίδιου έτους.

Παρά το γεγονός ότι η influencer προσπάθησε να κρατήσει τη σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, οι κοινές τους έξοδοι και τα ταξίδια επιβεβαίωσαν το ειδύλλιο, το οποίο διήρκησε περίπου έναν χρόνο.

Ο οριστικός χωρισμός τους επιβεβαιώθηκε τον Ιανουάριο του 2026, μετά την απουσία του δικηγόρου από το πάρτι γενεθλίων της Αλεξάνδρας στο Ντουμπάι. Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η ίδια ξεκαθάρισε ότι είναι πλέον μόνη της, τονίζοντας πως προτιμά να επικεντρωθεί στον εαυτό της και στα επαγγελματικά της σχέδια.

«Είμαι μόνη μου, δεν το έκρυψα αλλά δεν το έχω προβάλλει και τόσο. Καλό είναι γενικά να μην υπάρχουν τοξικοί άντρες και τοξικές γυναίκες αντίστοιχα στη ζωή μας. Σε βάθος χρόνο το καταλαβαίνεις σίγουρα. Όταν είσαι με ένα άνθρωπο που είναι τοξικός, αργά ή γρήγορα το ρουφάς όλο αυτό, όλη αυτή την αρνητική ενέργεια και γίνεσαι κι εσύ έτσι», είχε δηλώσει πρόσφατα η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.