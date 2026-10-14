Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: Συγκινεί με την ανάρτησή της για τον Γιώργο Μαζωνάκη – “Πήρες μαζί σου τα χρόνια της χαράς και της αθωότητας”

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από προσωπικές τους στιγμές που κρατά ως πολύτιμες αναμνήσεις. Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός μήνα από τον θάνατο του τραγουδιστή, η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τις σκέψεις και τα συναισθήματά της, περιγράφοντας πόσο δύσκολο είναι να αποδεχτεί την απουσία του και το γεγονός ότι δεν θα έχουν ξανά την ευκαιρία να συναντηθούν.

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

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“Είναι και αυτές οι νύχτες που συνειδητοποιώ ότι δεν θα σε ξαναδώ και ένα μαχαίρι τρυπάει τα σωθικά μου. Πήρες μαζί σου τα χρόνια της χαράς και τη αθωότητας“, έγραψε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στην ανάρτησή της.