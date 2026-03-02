Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: Εμφανίστηκε σαν άλλη Μέριλιν Μονρόε στη Super Κατερίνα – Η αναφορά στην εγκυμοσύνη που δεν προχώρησε

Την ηθοποιό Αλεξάνδρα Παλαιολόγου φιλοξένησε το πρωί της Κυριακής (2/3/2026) η Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή Super Κατερίνα, με αφορμή τη θεατρική παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί αυτό το διάστημα στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στην πολυετή διαδρομή της στον χώρο της υποκριτικής, θυμήθηκε στιγμές από τη συμμετοχή της στη δημοφιλή σειρά Δυο Ξένοι, ενώ μίλησε ανοιχτά και για την προσωπική της ζωή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός μελλοντικού γάμου.

Αναφερόμενη στο ζήτημα της μητρότητας, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου εξομολογήθηκε: «Εγώ ουσιαστικά δεν ήθελα να γίνω μαμά, γιατί ήταν κάτι το οποίο το φοβόμουνα πάρα πολύ. Φοβόμουνα όλη αυτή την ευθύνη.

Αισθανόμουνα ότι δε θα μπορούσα να τα κατάφερνα. Επειδή είμαι πολύ υπεύθυνος άνθρωπος, γι’ αυτό φοβόμουνα. Ξέρεις, κάποια στιγμή που έμεινα έγκυος βέβαια, μετά τα 40 εν πάση περιπτώσει, είχα μία παλίνδρομη κύηση και δεν προχώρησε».

Η ίδια περιέγραψε και τη δύσκολη συγκυρία που βίωσε τότε, καθώς το προσωπικό της δράμα συνέπεσε με επαγγελματική της υποχρέωση: «Το χειρότερο από όλα βέβαια ήταν ότι είχα πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη και την προηγούμενη μέρα που πήγα στο γιατρό να με δει, μου ‘πε ότι έχω παλίνδρομη κύηση και πρέπει την άλλη μέρα το πρωί, Πέμπτη το πρωί δηλαδή, να βγάλουμε το παιδί, να κάνουμε απόξεση.

Και είχα το βράδυ πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη. Το πρωί είσαι στο χειρουργείο στην Αθήνα, κάνεις όλο αυτό, το οποίο πραγματικά δεν ήταν ευχάριστο, και το βράδυ πρέπει να παίξεις στο θέατρο».

Κλείνοντας τη συνέντευξη, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην προσωπική της κατάσταση σήμερα, σημειώνοντας: «Αυτή την περίοδο είμαι μόνη, όμως δεν έχει τελειώσει καθόλου το κομμάτι του γάμου. Το θέμα είναι να βρεθεί ένας καλός σύντροφος. Από κει και πέρα, όλα είναι ανοιχτά».