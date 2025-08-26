Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Συγκλονίζει το αντίο της κολλητής της – “Μου λείπεις τόσο πολύ”

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 41 ετών, αφήνοντας πίσω της δυσαναπλήρωτο κενό με την οικογένειά της να είναι συντετριμμένη. Αν και έδωσε σκληρή μάχη με τον καρκίνο δεν κατάφερε να τον νικήσει κι άφησε την τελευταία της πνοή το Σάββατο (23/8).

Την Τρίτη (26/8) συγγενείς και φίλοι λένε το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη τους Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, ενώ ακόμη το περιβάλλον της δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι έχει φύγει για πάντα από την ζωή. Ο Ντέμης Νικολαΐδης βρίσκονταν στο πλευρό της καθ’ όλη την διάρκεια της περιπέτειας της υγείας της, ενώ παράλληλα δίπλα της στέκονταν και τα 2 παιδιά του, Μελίνα και Γιώργος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πολλοί φίλοι και μέλη της οικογένειάς της έκαναν αναρτήσεις μέσω των οποίων είπαν το δικό τους αντίο στην Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, ενώ μεταξύ άλλων η κολλητή φίλη της δημοσίευσε μία σειρά φωτογραφιών τους, τις οποίες συνόδευσε με μία πολύ συγκινητική λεζάντα.

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτηση:

Χαρακτηριστικά η κολλητή της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου έγραψε: “Twinaki μου, κοριτσάκι μου… είμαι πολύ περήφανη για σένα. Είχες τεράστια δύναμη μέσα σου και πάλεψες γενναία. Πήρες και έδωσες τόση πολλή αγάπη.

Είχες πάντα ανθρώπους δίπλα σου που σε λάτρευαν και σε θαύμαζαν. Είμαι πολύ τυχερή που σε γνώρισα και περάσαμε τόσα, μα τόσα πολλά, όλα αυτά τα χρόνια. Έχω τις πιο ωραίες αναμνήσεις μαζί σου.

Νιώθω ευγνώμων που πρόλαβα να σου πω όλα όσα ήθελα και κυρίως που πρόλαβα να σου πω τόσες πολλές φορές πόσο σε αγαπάω. Η φράση “Σ’ αγαπάω πολύ” ήταν η τελευταία που ανταλλάξαμε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θα σ’ αγαπάω για πάντα, twinaki μου. Μου λείπεις τόσο πολύ… Καλό Παράδεισο“.