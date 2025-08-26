Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Οδύνη στο τελευταίο «αντίο» στη 41χρονη – Τραγική φιγούρα ο Ντέμης Νικολαΐδης

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, φίλοι και συγγενείς αποχαιρετούν αυτή την ώρα, στο κοιμητήριο Χολαργού, την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 41 ετών. Άνθρωποι που την αγάπησαν της λένε το τελευταίο «αντίο», με το βλέμμα στραμμένο στην απρόσμενη και πρόωρη απώλειά της.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, γνωστή στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή της στη σειρά «Καληνύχτα, Μαμά», πάλεψε με αξιοπρέπεια για χρόνια με τον καρκίνο. Η μάχη της, αν και σκληρή, την έκανε να αφήσει μια κληρονομιά δύναμης και αισιοδοξίας, η οποία αποτυπώθηκε και στην τελευταία επιθυμία της οικογένειάς της.

Στην εκκλησία έφτασε από νωρίς ο σύντροφος της εκλιπούσας μαζί με την κόρη του Μελίνα Νικολαΐδη και η στενή της φίλη, Κατερίνα Καινούργιου κρατώντας ένα λευκό τριαντάφυλλο.

Η επιθυμία της οικογένειας της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου

Συγκεκριμένα, αντί στεφάνων, η οικογένεια της εκλιπούσας ζήτησε από όλους όσους θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της, να κάνουν μια δωρεά στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια «Φλόγα».

Η κίνηση αυτή, δείχνει την ευαισθησία και την αλληλεγγύη των ανθρώπων της, επιλέγοντας να μετατρέψουν τον πόνο τους σε πράξη αγάπης και προσφοράς για παιδιά που δίνουν τον ίδιο δύσκολο αγώνα.

