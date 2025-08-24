Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Ποια ήταν η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη – Η μάχη με τον καρκίνο, η τελευταία της ανάρτηση και η υποκριτική

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της συντρόφου του Ντέμη Νικολαΐδη, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, σε ηλικία 41 ετών μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου άφησε χθες (23.08) την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» που νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα. Στο πλευρό της βρισκόταν συνεχώς ο σύντροφος της, ωστόσο, ο καρκίνος είχε γίνει επιθετικός κι έκανε συνεχώς μεταστάσεις, γεγονός που δεν άφηνε καμία χαραμάδα αισιοδοξίας παρά τη γενναία μάχη των γιατρών και της ίδιας.

«Είμαστε πιο δυνατοί απ’ όσο νομίζουμε»

Μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο, στην Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου, η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, είχε κάνει μία ανάρτηση με την οποία αποκάλυπτε την περιπέτεια που αντιμετώπιζε με την υγεία της. «Είμαστε πιο δυνατοί απ’ όσο νομίζουμε», είχε γράψει χαρακτηριστικά.

Στην τελευταία της ανάρτηση η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου πόζαρε χαμογελαστή και με κοντοκουρεμένο μαλλί.

«Το να κοιτάζεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη και να μην τον αναγνωρίζεις είναι ζόρι»

Μερικούς μήνες πιο πριν σε άλλη ανάρτησή της, με αφορμή τα γενέθλιά της είχε γράψει για την περιπέτειά της: «Το να κοιτάζεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη και να μην τον αναγνωρίζεις είναι ζόρι. Η αγωνία και ο φόβος για κάτι άγνωστο ακόμα μεγαλύτερο. Όταν όμως έχεις τον άνθρωπο σου να σου κρατάει το χέρι κάθε στιγμή για μήνες, όταν παίρνεις τόση αγάπη από οικογένεια και φίλους ακούγοντας να σου λένε ποσο γενναία είσαι και ότι εσύ είσαι η δύναμη τους … τότε όλα γίνονται λιγότερο δύσκολα. Κι εγώ για ολους αυτούς τήρησα την υπόσχεση μου.! Άλλωστε μόνη μου δε θα τα είχα καταφέρει τόσο καλα!

»Στα 40 μου -τα πιο σημαντικά γενέθλια μου μέχρι τώρα- δίνω κι εγώ τη μάχη μου! Η ζωή, μου δίνει μια δεύτερη ευκαιρία, την κρατάω γερά, χαμογελάω οπως πάντα και “όλα μοιάζουν καλοκαίρι” ξανά!!

»Να ακούτε το σώμα σας, να μην αγνοείτε τα σημάδια και να μη χάνετε την πίστη σας οποία κι αν είναι.

»Ps: #mycaptain Θα κερδίσω εγώ και για τους δυο!».

Η σχέση της με τον Ντέμη Νικολαΐδη

Η 41χρονη είχε σχέση με τον βετεράνο ποδοσφαιριστή και πρώην πρόεδρο της ΠΑΕ ΑΕΚ, Ντέμη Νικολαΐδη από το 2022, με τον ίδιο να στέκεται συνεχώς στο πλευρό της όλο αυτό το διάστημα.

Το ζευγάρι πραγματοποίησε την πρώτη του κοινή εμφάνιση το 2023 στο γήπεδο της ΑΕΚ.

Ποια ήταν η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου είχε κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολυτεχνείο κι εργαζόταν σε μεγάλο brand ένδυσης. Παράλληλα, είχε εργαστεί και στην ιδιωτική τηλεόραση ως ηθοποιός στη σειρά Καληνύχτα Μαμά του ΑΝΤ1.

Η 41χρονη μιλώντας για τον ρόλο της το 2017 είχε αναφέρει ότι «Ήμουν 12 τότε. Τη μεγάλη μου την αδερφή την έχει παντρέψει ο Μίνως Κυριακού γιατί ο γαμπρός μου είναι πιλότος και πέταγε τα αεροπλάνα του και είχαμε μία σχέση… Τώρα ένα κοριτσάκι 10 χρονών αν το ρωτήσεις τι θέλει να κάνει, τι θα σου πει; Ηθοποιός θα σου πει. Πήγα έκανα την οντισιόν με τον Νίκο Μαστοράκη, τον οποίο όταν τον είδα πρέπει να έκλαιγα πέντε μέρες γιατί δεν τον ήθελα καθόλου και τελικά τον αγάπησα πάρα πολύ και τον αγαπώ ακόμα».

«Ευτυχώς που έκανα τότε τη σειρά και μου έφυγε το μικρόβιο, το ψώνιο. Αν δεν το είχα κάνει τότε, σίγουρα θα το έκανα τώρα. Κατέληξα στο Πολυτεχνείο, έκανα το μεταπτυχιακό μου στο Μετσόβιο και τα τελευταία 7 χρόνια είμαι σε πολυεθνικές εταιρείες», πρόσθεσε.