Βαρύ πένθος για τον Ντέμη Νικολαΐδη: «Έφυγε» από τη ζωή η σύντροφός του Αλεξάνδρα Νικολαΐδου

Πολύ δύσκολες στιγμές βιώνει ο Ντέμης Νικολαΐδης, καθώς η σύντροφός του, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, «έφυγε» από τη ζωή μετά από γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Στο πλευρό της βρισκόταν όλο αυτό το διάστημα ο σύντροφος της, ωστόσο, ο καρκίνος είχε γίνει επιθετικός κι έκανε συνεχώς μεταστάσεις που δεν άφηνε καμία χαραμάδα αισιοδοξίας παρά τη γενναία μάχη των γιατρών και της Αλεξάνδρας.

Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε δραματικά στις αρχές Αυγούστου με τη μάχη κατά του καρκίνου να γίνεται ολοένα και πιο άνιση. Η 41χρονη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» που νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα.

«Είμαστε πιο δυνατοί απ’ όσο νομίζουμε»

Μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο, στην Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου, η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, είχε κάνει μία ανάρτηση με την οποία αποκάλυπτε την περιπέτεια που αντιμετώπιζε με την υγεία της. «Είμαστε πιο δυνατοί απ’ όσο νομίζουμε», είχε γράψει χαρακτηριστικά.

Η σχέση της με τον Ντέμη Νικολαΐδη

Η 41χρονη είχε σχέση με τον βετεράνο ποδοσφαιριστή και πρώην πρόεδρο της ΠΑΕ ΑΕΚ, Ντέμη Νικολαΐδη από το 2022, με τον ίδιο να στέκεται συνεχώς στο πλευρό της όλο αυτό το διάστημα.

Το ζευγάρι πραγματοποίησε την πρώτη του κοινή εμφάνιση το 2023 στο γήπεδο της ΑΕΚ.

Ποια ήταν η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου είχε κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολυτεχνείο κι εργαζόταν σε μεγάλο brand ένδυσης. Παράλληλα, είχε εργαστεί και στην ιδιωτική τηλεόραση ως ηθοποιός στη σειρά Καληνύχτα Μαμά του ΑΝΤ1.