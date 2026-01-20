Εurovision 2026 – Akylas: Ποιος είναι ο καλλιτέχνης που έχει ξεσηκώσει τους πάντες με το τραγούδι «Ferto»

Η αντίστροφη μέτρηση για την ανάδειξη του εκπροσώπου της Ελλάδας στη Eurovision 2026 έχει ξεκινήσει, όμως ένα όνομα φαίνεται να έχει κερδίσει την αγάπη του κοινού. Ο Akylas, με το τραγούδι «Ferto», κατάφερε μέσα σε ελάχιστα εικοσιτετράωρα να μετατραπεί στο απόλυτο viral φαινόμενο, συγκεντρώνοντας διθυραμβικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού που δύσκολα συναντά κανείς σε εθνικούς τελικούς.

Η αποθέωση στα social media και οι 300.000 προβολές

Μετά την ολοκληρωμένη παρουσίαση των 28 υποψήφιων τραγουδιών το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Ιανουαρίου, το «Ferto» ξεχώρισε ακαριαία. Η δυναμική του τραγουδιού αποτυπώθηκε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο στο YouTube, όπου μέσα σε μόλις μία ημέρα οι προβολές ξεπέρασαν τις 303.000, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για το μεγάλο φαβορί της φετινής διοργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι χρήστες του διαδικτύου δείχνουν να έχουν ήδη «ψηφίσει», με πολλούς να δηλώνουν πως αν δεν ταξιδέψει ο Akylas στον διαγωνισμό, η Ελλάδα θα έχει χάσει μια μοναδική ευκαιρία για μια σύγχρονη και ανατρεπτική εμφάνιση.

Η ανταπόκριση αυτή δεν άφησε ασυγκίνητο τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Σε μια ανθρώπινη στιγμή που συζητήθηκε όσο λίγες, ο Akylas μοιράστηκε με τους ακολούθους του στο Instagram μια φωτογραφία όπου εμφανίζεται με δάκρυα στα μάτια, αδυνατώντας να πιστέψει το μέγεθος της στήριξης.

«Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει», έγραψε στη λεζάντα, εισπράττοντας για ακόμη μια φορά την αποθέωση από τους υποστηρικτές του.

Ποιος είναι ο Ακύλας Μητιληναίος

Πίσω από το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Akylas κρύβεται ο 26χρονος Ακύλας Μητιληναίος, ένας αυτοδημιούργητος καλλιτέχνης με καταγωγή από τις Σέρρες.

Οι μουσικές του βάσεις τέθηκαν στο Μουσικό Σχολείο Σερρών, ενώ η ενασχόλησή του με θεατρικά εργαστήρια του χάρισε την άνεση και την εκφραστικότητα που επιδεικνύει στη σκηνή.

Πριν την εγχώρια καταξίωση, ο Akylas «έχτισε» το βιογραφικό του σε διεθνή ύδατα, εργαζόμενος ως τραγουδιστής στα κρουαζιερόπλοια της AIDA.

Από το Ντουμπάι μέχρι τη Γαλλία και από την Ευρώπη έως την Αφρική, η τριβή του με διεθνή ακροατήρια διαμόρφωσε τον πολυπολιτισμικό ήχο που σήμερα τον κάνει να ξεχωρίζει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κοινωνικό μήνυμα πίσω από το «Ferto»

Παρά τον ανεβαστικό και χορευτικό του χαρακτήρα, το «Ferto» κρύβει ένα βαθιά κοινωνικό και προσωπικό υπόβαθρο.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Στούντιο 4», ο Akylas είχε αποκαλύψει ότι οι στίχοι του τραγουδιού αποτελούν μια κριτική απέναντι στον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία. Το τραγούδι αντλεί έμπνευση από τα δικά του παιδικά βιώματα, από τα πράγματα που ονειρευόταν και δεν μπορούσε να αποκτήσει λόγω οικονομικών δυσκολιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήθελα να είναι κάτι ανεβαστικό, το οποίο να μπορώ να το χορέψω, να το ζήσω. Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να “κουνήσει”, αλλά και να συγκινήσει γιατί έχει ένα νόημα από πίσω. Το κομμάτι μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία», είχε δηλώσει ο καλλιτέχνης.