Τότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026

Ανακοινώθηκε και επίσημα το απόγευμα της Παρασκευής 19/6 η ημερομηνία που θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.

Συγκεκριμένα, η αγωνία για τους διαγωνιζόμενους κορυφώνεται καθώς όπως ανέφερε το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 25-6-2026.

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«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού ενημερώνει ότι στάλθηκε οδηγία προς τα Βαθμολογικά Κέντρα, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες βαθμολόγησης στα πανελλαδικά μαθήματα γενικής παιδείας, προσανατολισμού και ειδικότητας, προκειμένου οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να ανακοινωθούν την Πέμπτη 25-6-2026» αναφέρει η ανακοίνωση.

Όλοι οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους από την online εφαρμογή του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. στη διεύθυνση: https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, αλλά και μέσω των καταλόγων που θα αναρτηθούν στις σχολικές μονάδες.

Πανελλήνιες 2026: Ενημέρωση μέσω κινητού τηλεφώνου

Η υπηρεσία «Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Ενημέρωση μέσω Κινητού Τηλεφώνου» αποτελεί έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο ενημέρωσης των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις τόσο για τη βαθμολογία τους όσο και τη Σχολή/Τμήμα επιτυχίας τους μέσω γραπτού μηνύματος SMS.

Απευθύνεται σε όλους τους υποψηφίους που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026. Επίσης, απευθύνεται και στους υποψηφίους της κατηγορίας 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση που δικαιούνται να είναι όσοι συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ-ΕΠΑΛ το 2025 ή το 2024. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής θα ενημερωθούν μόνο ως προς τη Σχολή επιτυχίας τους. Στην πρώτη φάση οι υποψήφιοι (εκτός από την κατηγορία 10%) θα λάβουν μήνυμα SMS με τη βαθμολογία τους στα μαθήματα στα οποία συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις,

δηλαδή:

1.Στα τέσσερα (4) μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

με την ένδειξη του επιστημονικού τους πεδίου αν πρόκειται για υποψηφίους ΓΕΛ

ή ανά τομέα/ ειδικότητα αν πρόκειται για υποψηφίους ΕΠΑΛ.

2.Τις βαθμολογικές επιδόσεις σε όσα ειδικά μαθήματα συμμετείχαν.

3.Τις βαθμολογικές επιδόσεις τους σε πρακτικές δοκιμασίες.

4.Τις βαθμολογικές επιδόσεις τους σε όσα μουσικά μαθήματα συμμετείχαν.

Τί απαιτείται για την εγγραφή;

Η εγγραφή γίνεται από την ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. https://smsresults.minedu.gov.gr από όπου οι υποψήφιοι μπορούν να επιβεβαιώσουν ή να καταχωρίσουν το κινητό τους τηλέφωνο. Η υπηρεσία έχει προστεθεί και στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Δημόσιας Διοίκησης gov.gr στην ενότητα Εκπαίδευση.

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Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη από τις 16 Ιουνίου έως και τις 23 Ιουνίου 2026. Η είσοδος στην υπηρεσία πραγματοποιείται με τα στοιχεία συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Συγκεκριμένα απαιτείται ο οκταψήφιος Κωδικός Υποψηφίου και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους

χαρακτήρες και το κινητό τηλέφωνο του υποψηφίου. Στη συνέχεια ο υποψήφιος θα μπορεί να επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού του ή να τον τροποποιήσει. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η εισαγωγή μοναδικού κωδικού (One

Time Password) που λαμβάνεται στο κινητό που δηλώνεται κατά την εγγραφή στην υπηρεσία.

Αν έγινε καταχώριση λανθασμένου αριθμού, μπορώ να τον αλλάξω;

Αν έγινε καταχώριση λανθασμένου αριθμού, ο υποψήφιος μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία και να δηλώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου στην εφαρμογή έως 2 φορές.