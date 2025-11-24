Αιμίλιος Χειλάκης: «Μέσα από το βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας ζητάει συγγνώμη για τα λάθη του»

Ο Αιμίλιος Χειλάκης, ένας από τους πιο καταξιωμένους ηθοποιούς της γενιάς του, μίλησε ανοιχτά για τη ζωή, την καριέρα του, τη σχέση του με τη σύζυγό του, Αθηνά Μαξίμου, αλλά και την απρόσμενη συνεργασία του με τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.

Ειδικότερα, καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή «Buongiorno», ο ηθοποιός αποκάλυψε πως συμμετείχε στην παραγωγή του audiobook του πρώην πρωθυπουργού, αναλαμβάνοντας πιθανότατα την αφήγηση ή μέρος αυτής.

«Τον κ. Τσίπρα τον ξέρω καιρό. Είμαι ψηφοφόρος του και είναι θεατής μου, βλέπει τις παραστάσεις μου. Δεν έχω στηρίξει ποτέ κομματικά, δεν είμαι μέλος του κόμματος. Είναι μεγάλη τιμή να γνωρίζεις τον άνθρωπο που έχεις ψηφίσει», είπε αρχικά ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Και συνέχισε λέγοντας: «Η Bookvoice δεν θα μπορούσε να μην έχει ένα τέτοιο βιβλίο του Α. Τσίπρα, που είναι από τους σημαντικότερους εκφραστές της πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια».

«Ο στόχος είναι το “θα έπρεπε να ακουστεί η δική μου αλήθεια”. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν μία κυβέρνηση συνιστωσών, όχι κόμματος με ενιαίο καταστατικό. Δεν ήμουν ποτέ ενεργό μέλος, αλλά μπορούσα να καταλάβω την πολιτική του ηγέτη. Καταλαβαίνεις πολλά πράγματα για τα οποία ζητά συγγνώμη», ανέφερε επίσης ο Αιμίλιος Χειλάκης.

